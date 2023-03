Santos szczery po wygranej. "Dziękuję kibicom, że cierpieli razem z nami"

Trener Fernando Santos odniósł pierwszy sukces w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. W drugim spotkaniu grupy E w eliminacjach do ME 2024 Biało-Czerwoni pokonali 1:0 (1:0) Albanię. Gola na wagę wygranej zdobył Karol Świderski. Portugalczyk pochwalił m.in. zaangażowanie swojej drużyny.

Reprezentacja Polski wygrała pierwszy mecz w eliminacjach ME 2024

Biało-Czerwoni zrehabilitowali się za piątkową porażkę z Czechami

Kolejne spotkanie Polacy zagrają w czerwcu z Mołdawią

Karol Świderski był tym, który dał Biało-Czerwonym trzy punkty. Napastnik, który wystąpił w duecie z Robertem Lewandowskim, popisał się snajperskim nosem w końcówce pierwszej połowy meczu przeciwko Albanii.

Polacy nie zagrali olśniewająco, ale na pewno lepiej niż w piątkowym starciu z Czechami. Biało-Czerwoni dowieźli minimalne prowadzenie, które pozwoliło wskoczyć na pozycję wicelidera grupy E w eliminacjach do ME 2024.

Po spotkaniu zadowolony był trener Fernando Santos. Portugalczyk komplementował występ swojej drużyny podczas pomeczowej konferencji.

– Uważam, że najważniejsza była dzisiaj wygrana. Po przegranej takie zwycięstwo było nam potrzebne. Wygrane na pewno pomagają w budowie drużyny. Jestem zadowolony z tego, jakie było podejście drużyny. Pełne poświęcenia, solidarności na boisku. To bardzo istotne – zauważył szkoleniowiec Polaków.

Specjalna wiadomość od Santosa

Nie zabrakło również specjalnych podziękowań dla kibiców Biało-Czerwonych. Portugalczyk nie ukrywał, że styl zwycięstwa mógł być... trudny do przełknięcia.

– Dodatkowo fundamentem było też wsparcie od kibiców. Mieliśmy na trybunach ponad 55 tysięcy fanów. To dla zawodników było bardzo ważne. Chcę podziękować wszystkim, zarówno tym, którzy byli na stadionie, jak i ludziom przed telewizorami. Dziękuję kibicom, że cierpieli razem z nami. Wiemy, że jako kolektyw możemy być lepsi – przyznał Santos.

Portugalczyk jednoznacznie określił, że Polska była w poniedziałek lepszym zespołem.

– Nasza drużyna kontrolowała to spotkanie. Mieliśmy więcej sytuacji strzeleckich – stwierdził Portugalczyk, dziękując swoim piłkarzom za ogromne zaangażowanie.

Jaka perspektywa na przyszłość dla Biało-Czerwonych?

– Jeśli podtrzymamy koncentrację, to jest punkt wyjścia, żebyśmy mogli dalej pracować, dopracowywać to, co chcemy osiągnąć. Chcemy zacząć grać w widowiskowy sposób. Żeby w tym wszystkim był rygor. Będziemy mieć więcej czasu na pracę w przyszłości. Już podczas czerwcowego zgrupowania, do tego dojdzie mecz towarzyski. Będzie można inaczej zaplanować treningi. To ewolucja w dobrą stronę. Żeby reprezentacja grała inaczej – zauważył trener polskiej kadry.

Droga do mistrzostw Europy nie jest wybitnie trudna, ze względu na klasę przeciwników, ale jak pokazały dwa pierwsze starcia Biało-Czerwonych, trzeba się będzie trochę napocić. Tym bardziej w sytuacji, w której polska drużyna jest budowana przez nowego trenera.

W następnym meczu eliminacyjnym Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z reprezentacją Mołdawii. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2023 roku.