Czekanie co tydzień na nowy odcinek cię wykańcza? Łap tych 7 seriali w stylu "Sukcesji"

Władza, pieniądze, bogaci ludzie. "Sukcesja" jest ucieleśnieniem tego wszystkiego, ale nie tylko ona. Jeśli poszukujesz więcej takich klimatów w oczekiwaniu na kolejne odcinki 4. sezonu, przychodzimy z pomocą. Oto 7 seriali podobnych do hitu HBO.

Jakie seriale oglądać po "Sukcesji"? Fot. HBO

"Sukcesja" to hit HBO i jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. Miliony widzów wciągnęły się w historię o bogatej rodzinie Roy, która kontroluje globalny konglomerat medialny. Serialowy przebój HBO jest wychwalany przez krytyków, zdobył 52 nagrody (i 148 nominacji!), w tym m.in. kilkanaście nagród Emmy, a także miłość widzów (chociaż samych bohaterów trudno jest kochać...).

26 marca miał premierę 4. sezon "Sukcesji", już ostatni. Troje młodszych dzieci Logana Roya (Brian Cox) – Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) i Shiv (Sarah Snook) – zawiązuje w nim sojusz przeciwko ojcu, co oznacza jedno: wojnę.

"Pierwszy odcinek jest trochę jak pilot nowego serialu, bo jest w nim samo mięso, a nie jechanie na sukcesie i popularności. To jakby nowe otwarcie, ale ze sprawdzonymi elementami. Jeżeli cały sezon będzie poprowadzony na podobny poziomie, to "Sukcesja" okaże się najlepszym serialem HBO z XXI wieku. Z bólem serca będę żegnać tę popraną rodzinkę i ich oderwane od szarej rzeczywistości problemy" – pisał w recenzji "Sukcesji" w naTemat Bartosz Godziński.

Seriale podobne do "Sukcesji"

Jeśli jesteś fanem hitu HBO i łakniesz więcej podobnych klimatów, oto 7 seriali podobnych do "Sukcesji". Ułatwią ci czekanie tydzień na kolejny sezon, a także (nieuchronne) pożegnanie z serialem.

Billions (2016-, HBO Max)

"Billions", które doczekało się już sześciu sezonów, przypadnie do gustu większości fanów "Sukcesji" – zwłaszcza że te dwa seriale są do siebie często porównywane. Oba opowiadają bowiem o wpływowych ludziach w Nowym Jorku, którzy mają obsesję na punkcie pieniędzy (a ta w "Billions" jest momentami wręcz absurdalna).

Serial HBO, który traktuje swoich bohaterów nieco mniej poważnie niż "Sukcesja", opowiada o menedżerze funduszu hedgingowego, Bobbym Axelrodzie (Damian Lewis), który akumuluje majątek i władzę w świecie wielkich finansów i nie waha się łamać prawa, aby dostać to, czego chce. Ściga go jednak amerykański prokurator okręgowy Chuck Rhoades (Paul Giamatti), który nie traci nadzieję, że w końcu postawi Bobby'ego przed wymiarem sprawiedliwości.

Yellowstone (2018-, SkyShowtime)

Kowbojskie kapelusze i Royowie?! Możecie być zdziwieni, ale "Yellowstone", hit z Kevinem Costnerem, które doczekał się pięciu sezonów, ma z "Sukcesją" sporo wspólnego. Tutaj bohaterem jest bogata rodzina Duttonów, która od pokoleń prowadzi największe ranczo w Montanie, Yellowstone Dutton Ranch (w skrócie: Yellowstone).

Potężna, ale okropna głowa rodziny (Costner) i jego złamane życiem dorosłe dzieci walczą z atakami na ich imperium, a młodzi Duttonowie jednocześnie niszczą się nawzajem, by uzyskać aprobatę ojca. Może źródło bogactwa jest w "Yellowstone" inne, ale pokazuje to samo, co "Sukcesja": niebotyczne bogactwo i władza naprawdę potrafią zniszczyć i ludzką duszę, i rodzinne więzi.

Dynastia (2017-2022, Netflix)

"Dynastia", czyli nowa wersja kultowej telenoweli z Alexis z lat 80., oferuje to, co "Sukcesja": nieustanne dramy w obrzydliwie bogatej i dysfunkcyjnej rodzinie. Tutaj tych rodzin jest aż dwie. Carringtonowie i familia Colbych nie tylko walczą ze sobą w świecie biznesu o pieniądze, ale również poza nim – o... własne dzieci.

Nowa "Dynastia" jest rozkosznie przerysowana (jak na operę mydlaną przystało) i jest idealnym guilty pleasure. Jeśli szukasz trójkątów miłosnych, nieoczekiwanych zwrotów akcji, luksusowego życia, zdrad i dramatów, które są wręcz absurdalne, to jest to serial dla ciebie. Traktuj go jednak z jeszcze większych przymrużeniem oka niż "Sukcesję". "Dynastia" zakończyła się w 2022 roku po pięciu sezonach (i 108 odcinkach!).

Branża (2020-, HBO Max)

"Branża" dzieje się w świecie wielkich pieniędzy, ale tutaj nie ma bogatych rodzin, w których władza i fortuna przechodzą z pokolenia na pokolenie. Są za to młodzi i ambitni ludzie, którzy próbują zrobić karierę w bezwzględnym świecie biznesu. Serial, który wciągnie cię na całego, skupia się na grupie absolwentów, którzy walczą o etat w prestiżowym banku inwestycyjnym w Londynie. Ale czy są gotowi na wszystko, żeby ją zdobyć?

Serial "Branża" zapewnia niejednoznacznych, złożonych bohaterów, wgląd w świat wielkich pieniędzy i wpływów, dużą dawkę osobistych dramatów i idealną mieszankę mroku i humoru. Brytyjski serial został w 2022 roku wznowiony na trzeci sezon.

Bloodline (2015-2017, Netflix)

"Bloodline" Netfliksa, który liczy łącznie trzy sezony, to historia bogatej rodziny Rayburnów, która należy do elity na Florydzie. Ułożone życie trójki rodzeństwa zaczyna się jednak powoli rozpadać, gdy ich najstarszy brat, czarna owca w rodzinie, niespodziewanie wraca do domu. To otworzy puszkę Pandory wypełnioną rodzinnymi sekretami i kłamstwami, które mogą zniszczyć pozycję Rayburnów.

Podobnie jak w "Sukcesji", w centrum "Bloodline" jest wpływowa rodzina oraz ludzie, którzy często zmuszeni są posunąć się do okrutnych czynów. Nie zabraknie też konfliktów i zwrotów akcji. Thriller Netliksa, który w Polsce był mniej popularny (a szkoda!), ogląda się na krawędzi fotela i przypadnie on do gustu fanom serialu o Royach.

Biały Lotos (2021-, HBO Max)

"Białego Lotosu", czyli niespodziewanego olbrzymiego hitu HBO, nie mogło tutaj zabraknąć. Pierwotnie miał być miniserialem, ale sukces sprawił, że "Biały Lotos" przekształcono w antologię z zupełnie nowymi bohaterami. Każdy sezon pokazuje losy gości i pracowników luksusowej sieci hoteli Biały Lotos – akcja pierwszego sezonu dzieje się na Hawajach, a drugiego na Sycylii (w przygotowaniu jest sezon trzeci).

W czym "Biały Lotos" przypomina "Sukcesję"? Oba tytuły opowiadają o zamożnych, uprzywilejowanych ludziach, ale "Biały Lotos" jest jeszcze ostrzejszą satyrą niż opowieść o rodzinie Royów.

"(...) Jego bohaterowie są fałszywi, zepsuci, aroganccy i przekupni (przede wszystkim), a przez to trudno im współczuć wszelkich niepowiedzeń czy zawodów miłosnych. Z wyjątkiem Tanyi, granej przez Jennifer Coolidge, która jest tak urocza w byciu nieogarniętą milionerką, że nawet nam jej odrobinkę szkoda" – pisał Bartosz Godziński w tekście "Szydera z bogaczy nigdy nam się (chyba) nie znudzi. Producenci filmów i seriali dobrze to wiedzą" w naTemat.

Prawi Gemstonowie (2019-, HBO Max)

"Prawi Gemstonowie" są mniej znanym w Polsce serialem, a szkoda, bo ta komediowa produkcja jest naprawdę wyborna. Z "Sukcesją" łączy ją znowu rodzina: wpływowa, zamożna i dysfunkcyjna. Tym razem jest to familia... telewizyjnych kaznodziei, która zarabia kokosy na medialnej ewangelizacji.

Trójka rodzeństwa, Jesse (Danny McBride), Kelvin (Adam DeVine) i Judy (Edi Patterson), są jeszcze mniej kompetentną wersją dzieci Royów. Ich ojciec (John Goodman), podobnie jak Logan Roy, również jest wpływową i potężną postacią, która nie do końca wie, jak kochać swoje dzieci. W rezultacie Gemstonowie nie tylko zajmują się ewangelizacją i rozbudową sieci megakościołów, ale również walczą o pozycję ulubieńca tatusia. Ta świetna komedia i satyrę na telewizyjnych pastorów (których w USA jest od groma) została w 2022 roku wznowiona na trzeci sezon.