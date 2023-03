To oni rządzą w polskim internecie. Ranking "Najpopularniejsi influencerzy 2022"

Za nami ogłoszenie Rankingu Najbardziej Wpływowych osób w polskim Internecie. Pierwsze miejsce – podobnie jak w 2021 roku – zajął Robert Lewandowski z popularnością wynoszącą 215 469 256 odsłon na profilu oraz liczbą fanów 62 255 102. Kto uplasował się tuż za nim? Wiadomo też, jak wygląda topka "Osób publicznych 2022".

Lista najpopularniejszych polskich influencerów została przygotowana przez See Bloggers oraz Influ Tool. Podium w rankingu Top 100 Influencer Roku 2022 należy do Roberta Lewandowskiego, Wersow i Anny Lewandowskiej.

Lewandowscy wiodą prym, bo łączą tu kilka grup fanów - jako celebryci, influencerzy i sportowcy. Wskaźnik popularności* Roberta Lewandowskiego w 2022 roku wyniósł 215,47 mln, a liczba fanów - 62,26 mln. Wskaźnik popularności Anny Lewandowskiej wyniósł 30,06 mln, a liczba fanów to 8,70 mln.

W zestawieniu Influencer Roku 2022 pojawiło się kilka zaskoczeń, w postaci spadku pozycji, w porównaniu do ubiegłorocznej listy. Choćby Martyna Wojciechowska, która w była na 5. miejscu, a teraz wylądowała na 14. miejscu.

Również Julia Wieniawa spadła o parę miejsc - z 14. na 22. Sytuacja króla TVN-u, Kuby Wojewódzkiego też się pogorszyła i to dość znacznie: (z 40. miejsca na 70.). Tegoroczną setkę zamyka Karolina Pisarek, która w ubiegłym roku była 90-ta.

Warto nadmienić, że twórcy doceniani są w kilku kategoriach. To także: "Osoby publiczne", "Sportowcy", "Instagramerzy", "Blogerzy", "YouTuberzy" oraz "TikTokerzy".

Zauważmy, że na szczycie Top 100 Osoby Publiczne 2022, w ścisłej dziesiątce znalazły się praktycznie same kobiety:

Na wieści o wynikach rankingu zdążyła już zareagować m.in. Doda. "Jakoś tak niechcący zajęłam drugie miejsce. Lubicie jak prowadze moje konto? Tylko nie piszcie, co mam zmienić, bo i tak tego nie zrobię, bo jestem sobą i to silniejsze ode mnie" – napisała ewidentnie uradowana wokalistka.

Dalej na liście najbardziej popularnych w sieci osobowości znaleźli się m.in. Krzysztof Stanowski (11), Filip Chajzer (14), Klaudia Halejcio (16), Maffashion (20), Ewa Chodakowska (21), Marina Łuczenko-Szczęsna (22), Zofia Zborowska (29) czy Mata (30).

"Ranking stworzyliśmy w oparciu o twarde dane, takie jak: liczba obserwujących, popularność mierzona ważoną średnią liczby polubień, udostępnień i komentarzy, zaangażowanie (średnia wartość interakcji z postami twórcy), ilość odwiedzin bloga (jeśli dany influencer prowadzi działania za pośrednictwem tego kanału)" – podano w komentarzu do wyników.

"W przypadku twórców wywodzących się z internetu (youtuberów, instagramerów, tiktokerów) za kluczowy czynnik przejęliśmy enegagment per post dla wiodącego kanału twórcy. Natomiast dla osób publicznych sportowców i kluczowej kategorii influencer roku – 'popularity' to ważona średnia sumy polubień, komentarzy i udostępnień we wszystkich kanałach twórcy" – tłumaczą twórcy rankingu.