"Lewy" opowiedział o kulisach straty dziecka. "Człowiek jest załamany i rozczarowany"

Roberta Lewandowskiego, jako piłkarza, znają wszyscy. Jest żywą legendą. W dokumencie od Amazon Prime Video, który będzie miał premierę 31 marca, mamy zobaczyć też jego prywatne, bardziej intymne oblicze. Sportowiec otworzył się i opowiedział o bolesnym momencie, kiedy jego żona Anna poroniła.

"Lewandowski – Nieznany" to dokument o Robercie Lewandowskim, będący równocześnie pierwszą polską produkcją oryginalną Amazon Prime Video

W filmie poznamy historię jego kariery oraz dowiemy się, jaki jest prywatnie

Na ekranie pojawią się gwiazdy świata piłki nożnej, a także jego żona Anna Lewandowska

Nie zabraknie intymnych zwierzeń, jak to o stracie dziecka. Co powiedział piłkarz o tym przykrym doświadczeniu?

Robert Lewandowski o stracie dziecka. Wtedy dowiedział się, że Anna poroniła

Robert Lewandowski jest wybitnym sportowcem, prawdziwym tytanem pracy i uosobieniem sukcesu. Nic dziwnego, że jest inspiracją dla młodszych i starszych fanów. Daje także świetny przykład, jeśli chodzi o to, jak dba o najbliższych.

Jakiś czas temu wyznał w podcaście "WojewódzkiKędzierski", że jest dość zamkniętą, wycofaną i chłodną osobą, często ukrywającą emocje. Nakręcenie dokumentu dla Amazon Prime Video było szansą na to, by otworzył się i opowiedział o sprawach, o których wcześniej nie mówił publicznie. W filmie "Lewandowski-Nieznany" przyznał, że strata dziecka mocno odbiła się na nim i jego żonie Annie. Poronienie zbiegło się w czasie z mistrzostwami Europy we Francji. "Pamiętam moment mistrzostw Europy we Francji. To był okres, w którym staraliśmy się z Anią o dziecko. Przyleciała do mnie parę dni wcześniej. I okazało się, że Ania (red. kilka dni wcześniej) poroniła. Mimo tego, że prywatnie człowiek jest załamany, rozczarowany, smutny, to musi tak naprawdę stawić czoła temu wszystkiemu, wychodząc na boisko. Spróbować skupić się na tym, co powinien" – wspominał trudne doświadczenie.

Anna i Robert Lewandowscy są szczęśliwymi rodzicami dwóch dziewczynek: w tym roku Klara skończy 6 lat, a Laura 3 lata.

Przypomnijmy, że w styczniu tego roku na łamach magazynu "Twój Styl" szczery wywiad z Anną Lewandowską. Trenerka ujawniła, że jej droga do zostania mamą, była usłana długimi staraniami i łzami. W rozmowie wróciła pamięcią do czasów, gdy "Lewy" grał jeszcze w trzeciej lidze. – Niewiele zarabialiśmy. Składaliśmy się na zakupy po połowie. Większe pieniądze przyszły w Poznaniu, a pierwszy dom kupiliśmy po przeprowadzce do Monachium. I wtedy przekonałam się, że szczęścia nie można kupić, bo poważnie zachorowałam. O północy zadzwonił lekarz, przyszły wyniki badań: Hepatitis C, czyli wirusowe zapalenie wątroby. Byliśmy tuż po ślubie, chcieliśmy mieć dzieci. Pół roku czekałam na lek. Kuracja była wyniszczająca, ale wyzdrowiałam i znów mogliśmy się starać o dziecko. Tylko to nie było proste – przyznała. W końcu się udało i Lewandowska zaszła w ciążę. Niestety para sportowców długo nie cieszyła się tą nowiną. – Gdy wreszcie test wyszedł pozytywny i ledwo zdążyliśmy się ucieszyć, poroniłam – zwierzyła się. – Mój organizm był osłabiony, choroba mogła doprowadzić do marskości wątroby. Umiem walczyć o siebie, ale wtedy byłam bezradna, zamykałam się w sobie. Szłam na trening i siedziałam w sali godzinami, żeby zagłuszyć złe myśli. To był najtrudniejszy moment w moim życiu, ale nagle stało się coś, co trudno mi zrozumieć – dodała.

W kolejnej części wywiadu wspomniała, że "w jej życiu stał się cud", po tym, jak postanowiła pozamykać pewne niedokończone sprawy. Warto wspomnieć, że żona piłkarza długo nie była na siłach, by wybaczyć ojcu to, że porzucił rodzinę. Wówczas miała 12 lat.

– Trzy dni po tym, jak straciłam ciążę, w niedzielę poszłam na mszę – oznajmiła. – Modliłam się o dziecko. Taka chwila wycisza, układa w głowie. Wyszłam z kościoła oczyszczona ze złych emocji i uświadomiłam sobie, że chcę coś uporządkować: wybaczyć ojcu. Napisałam SMS: "Tato, wybaczam ci". Dwa miesiące później byłam w ciąży – wyznała.

Film o Lewandowskim. Premiera 31 marca

"Film ujawnia wyjątkową drogę, jaką przebył młody człowiek z małego miasta w Polsce, aby stać się jednym z najlepszych napastników swoich czasów, jak również pokazuje zmianę jego sposobu myślenia i to, jak przekroczył granice futbolu swoimi występami na boisku i zachowaniem poza nim. Dokument przedstawia wiele aspektów życia Lewandowskiego, w tym jego młode lata, miłość do rodziny i przyjaciół, a także jego niezachwianą etykę pracy, poświęcenie oraz wzloty i upadki towarzyszące mu w drodze do sukcesu zawodowego" –czytamy w opisie produkcji.

Dokument pokaże wywiady ze wspomnianymi gwiazdami sportu, trenerami, piłkarzami, ale też z rodziną i bliskimi Roberta Lewandowskiego, którzy byli niemniej ważni w jego karierze. Pokaże jego początki w Polsce, późniejsze etapy w takich klubach jak Borussia Dortmund i Bayern Monachium oraz w reprezentacji, a także najnowszy transfer do FC Barcelony. "Lewy" ma opisać swoją perspektywę i powody tej decyzji.