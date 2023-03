Ikona TVN24 świętuje 45. urodziny. Werner pokazała, co dostała od partnera

Niejeden student dziennikarstwa na pytanie o to, kto jest dla niego największą inspiracją odpowie: Anita Werner. Nic dziwnego. Prezenterka TVN24 to klasa sama w sobie. Gwiazda "Faktów" świętuje swoje 45. urodziny. Na Instagramie pokazała, jakim prezentem zaskoczył ją jej ukochany. Fani pośpieszyli z życzeniami.

Anita Werner to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych prezenterek w naszym kraju

Dziennikarka TVN24 trzyma się z dala od skandali i z dużą ostrożnością mówi o swoim życiu prywatnym

28 marca ikona dziennikarstwa informacyjnego świętuje 45. urodziny

Uroczym prezentem zaskoczył ją jej partner, Michał Kołodziejczyk, z którym w 2020 roku napisała książkę pt. "Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka"

28 marca lubiana i szanowana prezenterka "Faktów" skończyła 45 lat. Z tej okazji dostała uroczy tort z podobizną myszki, przy którym widniał napis "MYSZA 45". Wszystko wskazuje na to, że w takim sposób zwraca się do niej partner, dziennikarz sportowy Michał Kołodziejczyk. "Mam już myszowy tort i już trochę poświętowałam. A dziś mam taki miły dzień, pełen niespodzianek! Michał Kołodziejczyk dziękuję za wszystko! Urodziny to fajny dzień" – podpisała wspólne zdjęcie Anita Werner.

Pod postem posypała się masa życzeń dla dziennikarki. "Wszystkiego najlepszego Anita. Spełniaj marzenia"; "Wspaniałości!"; "Dużo zdrówka dla Pani"; "Zdrowia i radości na co dzień, miłość już masz " – pisali fani oraz koledzy i koleżanki z mediów i show-biznesu.

Sama Werner zostawia jednak prywatę dla siebie. Nie lubi opowiadać w wywiadach o sobie czy o swoim życiu związkowym. Z obserwatorami regularnie dzieli się jednak zdjęciami za pośrednictwem Instagrama, którego założyła w 2021 roku.

"Była to dla mnie oczywiście jakaś rewolucja, bo do tej pory byłam dinozaurem, jeśli chodzi o media internetowe. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że moi koledzy i koleżanki newsowi też tego typu inspiracje pokazują i ja też z nich czerpię. To jest taki jeden mały ułamek, który poza pracą zawodową, mogę jeszcze z siebie dać" – tłumaczyła w rozmowie z Plejadą.

Wiadomo, że Werner i jej partner są miłośnikami sportu. Uwielbiają biegać, jeździć na nartach i generalnie aktywnie spędzać czas. Na jej profilu nie brakuje też z kadrów z bliższych i dalszych podróży.

Ikona dziennikarstwa informacyjnego

Przypomnijmy, że Anita Werner urodziła się 28 marca 1978 roku w Łodzi. Swoją karierę zaczęła wcześnie, bo już w wieku 17 lat pojawiła się na ekranie. Jednak nie w roli dziennikarki, tylko aktorki w "Dziejach mistrza Twardowskiego". Rok później zagrała Paulinę Wrońską u Pasikowskiego w filmie "Słodko gorzki".

Po komedii "To my" i serialu "Zostać miss" zarzuciła karierę aktorską i przerzuciła się na dziennikarstwo. Była dziennikarką sportową w Wizja Sport. Do TVN24 wkroczyła, gdy jeszcze była studentką. W wieku zaledwie 23 lat dołączyła do zespołu informacyjnego serwisu, gdzie zadomowiła się i została na stałe.

W ciągu swojej zawodowej przygody przeprowadziła masę wywiadów z najważniejszymi postaciami ze świata polityki, kultury i sztuki. Najlepiej dała się poznać jednak dzięki prowadzeniu głównych wydań "Faktów", czy programów "Fakty po południu" i "Fakty po Faktach".

Od dwóch dekad pokazuje, na czym polega prawdziwa dziennikarska sztuka. Klasa, kultura, elegancja - za to widzowie cenią ją najbardziej.