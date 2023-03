Fatalny sondaż dla Morawieckiego i jego rządu. Zaskakuje też wynik Dudy

Blisko dwie trzecie Polaków negatywnie ocenia Mateusza Morawieckiego oraz rząd Prawa i Sprawiedliwości – dowiadujemy się z sondażu, którego wyniki redakcji naTemat.pl przekazała agencja badawcza Kantar Public. Tylko nieco lepszą ocenę otrzymał Andrzej Duda, który zwykle przodował w rankingach zaufania.

Sondaż Kantar Public: Ponad 60 proc. źle ocenia Morawieckiego, Dudę i rząd PiS Fot. Foto Olimpik / REPORTER

Notowania rządu, Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy nie uległy zmianie i w nowym badaniu są niemal takie same, jak przed miesiącem

Kantar Public przypomniał ponadto, jak rząd PiS był oceniany w 2019 roku, czyli w roku wyborczym do Sejmu i Senatu – wówczas obóz władzy wypadł lepiej

Najbardziej wyraźną zmianą jest pogorszenie ocen działalności Andrzeja Dudy, zwłaszcza wśród wyborców PiS

Kantar Public przeprowadził comiesięczny sondaż – Barometr Opinii, w którym poproszono Polaków o ocenę pracy rządu Prawa i Sprawiedliwości, premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Notowania całej "trójki" nie uległy zmianie i w nowym badaniu są praktycznie takie same, jak przed miesiącem.

Sondaż Kantar Public: Ponad 60 proc. źle ocenia Morawieckiego, Dudę i rząd PiS

W przypadku oceny działań rządu 65 proc. ankietowanych ocenia je negatywnie. Pozytywny stosunek do obozu władzy ma 26 proc. badanych, natomiast 9 proc. nie ma zdania na ten temat. W porównaniu z sondażem przeprowadzonym w lutym poziom ocen rządu nie zmienił się.

Jedynie 27 proc. Polaków pozytywnie ocenia urząd premiera Morawieckiego (spadek o 1 pkt proc.). Odsetek osób niezadowolonych jest już zdecydowanie większy i wynosi 64 proc. Podobnie jak w przypadku oceny rządu 9 proc. respondentów nie potrafiło wyrazić zdania w tej sprawie.

Tylko nieco lepszy wynik uzyskał w tym zestawieniu prezydent Duda. W marcu niemal jedna trzecia Polaków (30 proc.) oceniła jego działania pozytywnie. Ale już 61 proc. (wzrost o 2 p.p.) ma złą opinię na temat pracy głowy państwa (9 proc. badanych nie ma zdania na ten temat).

W 2019 roku rząd PiS wypadł lepiej

Kantar Public przypomniał ponadto, jak rząd PiS był oceniany w 2019 roku, czyli w roku wyborczym do Sejmu i Senatu. Wówczas w pierwszych trzech miesiącach obóz władzy popierało przeszło 90 proc. wyborców PiS. W styczniu było to 94 proc., w lutym – 91, a w marcu – 92 proc.

Choć w marcu tego roku wciąż 80 proc. wyborców partii Kaczyńskiego najlepiej ocenia rząd, to jednak miesiąc temu było ich 85 proc. Z koeli aż 75 proc. badanych w wieku 20-29 lat nie jest zadowolonych z działań obecnej władzy.

Odnotujmy jeszcze, że 84 proc. wyborców PiS jest zadowolonych z działań szefa rządu, ale najwięcej złych ocen Morawiecki zebrał wśród 20- i 30-latków (74 i 72 proc.) oraz osób, które mają wykształcenie wyższe (69 proc.).

W sondażu najbardziej zaskakuje jednak gorszy wynik Andrzeja Dudy, który zwykle przoduje w rankingach zaufania. Jeszcze w lutym prezydenta RP pozytywnie oceniało 90 proc. wyborców PiS, a teraz w tej grupie zadowolonych jest 86 proc.

– Na takie notowania mogła wpłynąć decyzja o braku weta w stosunku do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Kolejne miesiące pokażą, czy wydarzy się coś, co poruszy opinię publiczną i zmieni jej nastawienie do instytucji władzy – komentuje Anna Trząsalska, specjalistka ds. badań społecznych w Kantar Public.

Podobny sondaż przeprowadził też CBOS. Z badania państwowej instytucji wynika, że 34 proc. Polaków popiera obecny rząd, a 42 proc. jest mu przeciwnych. Tak samo podzieleni są Polacy w ocenie Mateusza Morawieckiego – niemal połowa z nich nie ma o nim dobrego zdania. Większość pytanych nie ma też wątpliwości: sytuacja gospodarcza Polski za rządów Prawa i Sprawiedliwości się nie poprawi.