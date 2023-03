"Jakbyś się jej wstydził". Hakiel po tym komentarzu o partnerce nie wytrzymał

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek układa sobie życie u boku niejakiej Dominiki. Choć często publikuje zdjęcia z nową sympatią, to unika pokazywania jej twarzy. Internauci zaczęli w tej kwestii kierować przytyki w kierunku pary. Tancerz nie pozostawił tego bez komentarza.

Marcin Hakiel odpowiedziała fanom na przytyki. Fot. Instagram / Marcin Hakiel

Marcin Hakiel po 17 latach spędzonych z Katarzyną Cichopek definitywnie zakończył swoje małżeństwo

Od kilku miesięcy jest w związku z Dominiką. Stara się jednak utrzymać anonimowość kobiety

Fani zarzucili tancerzowi, że się jej wstydzi. Sam zainteresowany postanowił na to zareagować

Rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek wzbudziło sporą sensację w opinii publicznej. Od ich rozwodu minęło już sporo czasu, a gwiazdy telewizji układają sobie życie u boku nowych partnerów.

Prezenterka TVP związała się z Maciejem Kurzajewskim. Z kolei tancerz od kilku miesięcy pokazuje zdjęcia z tajemniczą blondynką Dominiką. Nie brakuje romantycznych kadrów ze wspólnie spędzanych weekendów.

Hakiel stara się jednak, aby twarz jego ukochanej nie była widoczna dla szerszej publiczności. Choć pewnego razu opublikował filmik z Sopotu, na którym kobieta zapozowała przodem, to było jednak dość daleko, aby się jej dobrze przyjrzeć.

Warto dodać, że już na początku związku Marcin i jego ukochana wydali oświadczenie, w którym przekazali, że kobieta chce zachować anonimowość.

"Dziękuje za wszystkie komentarze! Żyjemy w wolnym kraju, każdy podejmuje swoje decyzje. Moja Kobieta podjęła decyzję o niepokazywaniu twarzy, co nie znaczy, że czasem nie wstawię wspólnego zdjęcia. Żyję wg prostych zasad, pokazuje prawdę, co to uznam za stosowne do upublicznienia. Będę wdzięczny za nieatakowanie się na moim profilu, szanujmy się! Każdy ma prawo do swojej opinii, każdy żyje wg swoich wartości. Pozdrawiamy D&M" - napisali.

Marcin Hakiel z Dominiką na kolejnym wspólnym zdjęciu. Fan sprowokował tancerza

Wszystko wskazuje na to, że relacja Hakiela i Dominiki wciąż się rozwija. W miniony weekend na instagramowym profilu tancerza pojawiło się nowe ujęcie. Ponownie jednak ukochana stanęła bokiem do obiektywu.

Jeden z internautów próbował nieco podpuścić Hakiela w komentarzu. "Marcin pochwal się ukochaną. Jakbyś się jej wstydził…" - stwierdził. Na odpowiedź samego zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. "Nie mam się czego wstydzić" – zapewnił dociekliwego użytkownika.

Dodajmy, że ostatnio uwagę fanów choreografa zwróciło nagranie zza kulis studia fotograficznego. Na filmiku widzimy, jak Hakiel i Dominika nie szczędzą sobie czułości. Partnerka na wideo gładzi ukochanego po twarzy. Publikacja pojawiła się na profilu fotografa, który robił im zdjęcia.

Pod postem kobieta dodała też komentarz, w którym wyznała miłość Marcinowi. "Kocham to ujęcie i tego pana" – napisała.

Ostatnimi czasy pojawiło się też wiele głosów na temat tego, że Dominika ma dobry wpływ na Hakiela, bowiem wcześniej tancerz zaczął publicznie "prać brudy" ze swoją byłą żoną. Od kiedy jest w nowym związku, sytuacja mocno się u niego ustabilizowała. Już nie wdaje się w medialne przepychanki. Przemilczał nawet całą aferę związaną z oskarżeniami Pauliny Smaszcz w kierunku Kurzajewskiego i Cichopek.