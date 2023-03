Wieniawa zapisała się na kurs aktorstwa w Paryżu. Towarzyszy jej były chłopak

Julia Wieniawa należy do grona młodych gwiazd, którym udało się zrobić wielką karierę bez ukończenia studiów. Jest posiadaczką matury, ale okazuje się, że już niebawem będzie także właścicielką dyplomu kursu aktorskiego. Gdzie go uzyska? W słynnej paryskiej szkole, gdzie nauki pobierała m.in. Angelina Jolie. Gwiazda poleciała tam z Nikodemem Rozbickim.

Julia Wieniawa w Paryżu uczy się aktorstwa. Zabrała ze sobą byłego chłopaka Fot. Instagram.com / @juliawieniawa

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa. Cały czas rozwija się artystycznie

Aby doskonalić swój warsztat aktorski, udała się teraz do Paryża

Zapisała się na międzynarodowy kurs do prestiżowego Lee Strasberg Theatre & Film Institute

Towarzystwa podczas zagranicznej przygody z edukacją dotrzymuje jej były partner, Nikodem Rozbicki

Julia Wieniawa w Paryżu uczy się aktorstwa. Zabrała ze sobą byłego chłopaka

Grafik Julii Wieniawy od kilku lat jest wypchany po brzegi. Gwiazda jest influencerką, zajmuje się aktorstwem, a od jakiegoś czasu postawiła na muzykę. Wydała debiutancki krążek "Omamy", który zebrał pozytywne recenzje.

Artystka w 2022 roku dała niejeden koncert, który cieszył się spory wzięciem. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze bardziej nagrała apetytu na to, żeby rozwijać muzyczną stronę.

Ponadto Wieniawa jest też bizneswoman. Dwa lata temu założyła własną markę odzieżową. Stroje, które oferuje, są przeznaczone przede wszystkim do uprawiania jogi, ale również po prostu do ćwiczeń czy na co dzień. Gwiazda, która zaczynała w "Rodzince.pl", zagrała już w takich produkcjach jak "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Small World", "Jak pokochałam gangstera" czy "Nie cudzołóż i nie kradnij". Ponadto, ostatnio można ją oglądać w sztuce "Gra" (w Garnizonie Sztuki), gdzie stworzyła sceniczny duet z Adamem Woronowiczem.

Zdaje się, że u Wieniawy 2023 rok stoi pod znakiem aktorstwa. Artystka najbliższy czas spędzi w Paryżu, gdzie będzie szlifować swoje umiejętności. Wybór szkoły nie jest przypadkowy. Gwiazda pozna techniki aktorskie opracowane przez Lee Strasberga, którego szkoła Lee Strasberg Theatre & Film Institute wypuściła w świat największe nazwiska w branży filmowej.

Wygląda na to, że 24-latka pozostaje w przyjacielskich stosunkach ze swoim byłym chłopakiem, ponieważ on także uczęszcza na kurs. Przypomnijmy, że w 2022 roku artystka i Nikodem Rozbicki, będąc w Londynie, przekazali, że podjęli decyzję o zakończeniu dwuletniego związku. "Tak, nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź. Pozdro z Londynu!" – napisali na Instagramie.

Teraz na Instagramie z pewnością nie będzie brakować relacji od Wieniawy i Rozbickiego. – Wspaniale jest wychodzić czasem ze strefy swojego komfortu. Tak właśnie traktuję ten wyjazd. Jestem całkowicie otwarta i gotowa na nowe doświadczenia, naukę i ludzi (z całego świata). Trzymajcie kciuki. Miłego wieczoru. Bisous! – czytaliśmy pod jedną z relacji na InstaStory.

Nikodem Rozbicki wrzucił zaś zdjęcie ręcznie pisanych notatek. – Tryb studenta włączony – napisał, nawiązując do rozpoczęcia przygody z kursem w Paryżu.

Celebrytka nie kryje radości z tego, że weźmie udział w szkoleniach, które ukończyli też Al Pacino, Robert De Niro, Scarlett Johansson, Sienna Miller, Julia Roberts, Uma Thurman czy Angelina Jolie. Warto nadmienić, że w paryskim oddziale swoje umiejętności szlifowały także polskie gwiazdy takie jak Anna Mucha, Weronika Rosati czy Sylwia Gliwa.

Warto wspomnieć, że o modnym kursie metody Lee Strasberga w paryskim oddziale Lee Strasberg Theatre & Film Institute w 2015 roku wypowiedziała się wymownie Zofia Zborowska.

W programie "Demakijaż" na antenie Polsat Cafe oceniła, że nie uczelnia nie kieruje się specjalnymi kryteriami przy przyjmowaniu chętnych. Zborowska dała wyraźnie do zrozumienia, że wystarczy mieć gruby portfel i drzwi otwarte.

– Wszyscy tak się jarają i mówią "Boże, Lee Strasberg to jest taka świetna szkoła". Demaskuję wszystkie moje koleżanki, które tak się tym brandzlowały, że były w tej szkole, ale to nie jest żadna filozofia - po prostu płacisz i się dostajesz. I jesteś – powiedziała aktorka.