Będzie reboot "Archiwum X"? Nad nową wersją serialu pracuje reżyser "Czarnej Pantery"

Tego chyba nikt się nie spodziewał, chociaż nic nie jest jeszcze oficjalne. Chris Carter, twórca kultowego "Z Archiwum X" wyjawił, że trwają prace nad... rebootem całego serialu. Czy to oznacza, że doczekamy się zupełnie nowych Muldera i Scully? Nad projektem ma czuwać Ryan Coogler, reżyser obu części "Czarnej Pantery".

Będzie nowe "Z Archiwum X"? Fot. Kadr z "Z Archiwum X" / materiały prasowe

"Z Archiwum X" to kultowy serial z 1993 roku, na którym wielu z nas się wychowało. Do 2002 roku doczekał się całego worka nagród i aż dziewięciu sezonów, czyli multum opowieści o kosmitach, potworach i rządowych spiskach.

"Niestety po pewnym czasie zrobił się z tego kuriozalny tasiemiec, a teorie spiskowe stały się chlebem powszednim w raczkującym internecie i te serialowe nie robiły już takiego wrażenia (i ów trend eskaluje do dziś). "Z archiwum X" straciło pierwotny pierwiastek "fajności", ale i tak ciągnięto go aż do 9. sezonu (choć powinien się z klasą zakończyć maksymalnie na 6-stym). 2002 rok miał być ostatnim rokiem serii. Chris Carter postanowił jednak wskrzesić swoje dziecko 14 lat później" – pisał w naTemat Bartosz Godziński. "Z Archiwum X" zostało wznowione w 2016 roku (wcześniej doczekało się jeszcze dwóch filmów: "Z Archiwum X: Pokonać przyszłość" w 1998 roku i "Z Archiwum X: Chcę wierzyć" w 2008 roku), a na plan zdjęciowy powrócili David Duchovny jako Fox Mulder i Gillian Anderson jako Dana Scully. Dziesiąty i jedenasty sezon (a zwłaszcza ten ostatni) nie zdobyły jednak serc ani krytyków, ani widzów.

Będzie nowe "Z Archiwum X"? Ryan Coogler ma pracować nad rebootem

Nagle jak z grom z jasnego nieba pojawiła się informacja, że 30 lat po emisji pierwszego odcinka być może powstanie reboot "Z Archiwum X" (czyli zupełnie nowa wersja serialu). Skąd takie wiadomości? Zasugerował to sam showrunner Chris Carter w audycji "On The Coast with Gloria Macarenko" w kanadyjskiej stacji radiowej CBC. Program został nadany 27 marca.

– Właśnie rozmawiałem z młodym człowiekiem... Ryanem Cooglerem, który przygotuje nowe "Z archiwum X" ze zróżnicowaną obsadą. Przed nim trudne zadanie, ponieważ (w serialu – red.) poruszyliśmy już tyle tematów – powiedział Carter w CBC.

Ryan Coogler to reżyser hitu Marvela "Czarna Pantera" (2018) oraz jej kontynuacji "Czarna Pantera: Na zawsze w moim sercu" (2022), a także "Creeda: Narodzin legendy", czyli pierwszej części spin-offu "Rocky'ego". Ma także na koncie nominację do Oscara jako producent "Judasza i Czarnego Mesjasza", który w 2021 roku walczył o tytuł najlepszego filmu roku. Z kolei w 2013 Coogler zdobył nagrodę na Festiwalu Filmowym Cannes w sekcji Un Certain Regard za swój film "Fruitvale".

"Z Archiwum X" byłoby więc w dobrych rękach, a sam pomysł brzmi obiecująco, chociaż na razie nie znamy szczegółów, a żadna strona tego nie potwierdza. Twórca serialu Chris Carter podkreślił jedynie, że ewentualne nowe odcinki byłyby czymś zupełnie innym. – Jesteśmy teraz przesiąknięci teoriami spiskowymi. "Z Archiwum X" opowiadało o centralnym spisku, ale teraz jest ich na świecie tak dużo, że myślę, że byłby to inny serial – mówił w audycji "On The Coast with Gloria Macarenko".

W świecie "Z Archiwum X" wiadomo na razie tylko tyle że zrezygnowano z zapowiadanego już w 2020 roku projektu, czyli animowanego spin-offu "Z Archiwum X" ("The X-Files: Albuquerque"), o czym TVLine poinformowało we wtorek.

