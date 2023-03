"Najcięższy dzień w moim życiu". "Lewy" wspomina zmarłego ojca w dokumencie o życiu i karierze

Lewandowski w dokumencie o stracie ojca i żałobie. "Płacz był wielki" Fot. Instagram.com / @_rl9

W 2005 roku Krzysztof Lewandowski, który był sportowcem i absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, przeszedł operację usunięcia guza. Niestety dwa dni po wypisie ze szpitala zmarł na skutek wylewu.

Kapitan polskiej reprezentacji nigdy nie ukrywał, że okres po śmierci rodzica był dla niego ciężkim czasem. W ekspresowym tempie musiał stać się odpowiedzialny. Choć nastoletni Robert mógł liczyć na wsparcie mamy i siostry, to doskwierał mu brak męskiego, silnego ramienia. O trudnym doświadczeniem, jakim była strata ojca, nie omieszkał wspomnieć w dokumencie "Lewandowski-Nieznany". "Przed oczami mam taki obraz mojego taty, który biega dokoła boiska, "krata" na brzuchu, mój tata trenował judo, był "przypakowany", miał siłę. Później przyszły problemy z sercem, z nadciśnieniem, podupadł na duchu" – wyznał mąż Anny Lewandowskiej.

Jego tata w pewnym momencie zaczął sięgać po alkohol. "Lubił napić się piwka, a później nie było to jedno piwko, tylko więcej. Na pewno sobie z czymś nie radził. Za każdym razem, jak wspominam tatę, to zawsze wiem, że byłem zbyt młodym człowiekiem, dzieckiem, żeby mu pomóc" – przyznał.

Dla zawodnika FC Barcelony śmierć ukochanego ojca, który był dla niego wzorem i opoką, było wielkim ciosem. Musiał unieść żałobę jako 16-latek.

Do dzisiaj mam obraz tego, jak moja siostra płacze, a moja mama mówi, że tata nie żyje. Płacz był wielki. Myślę, że to był chyba jeden z najcięższych, najcięższy dzień w moim życiu, bo nie byłem gotowy na utratę taty w tak młodym wieku. W wieku, w którym dorastałem i zostałem bez ojca i bez wsparcia, które czułem, które było mi potrzebne, a okazało się, że go już nie ma. Tak naprawdę nie wiedziałem dlaczego. W pewnym momencie miałem dużo pytań. Dlaczego to mnie spotkało, dlaczego to mojego tatę spotkało.

Robert Lewandowski

w filmie "Lewandowski-Nieznany"