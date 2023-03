Plejada gwiazd na premierze "Lewandowski – Nieznany". Anna i Robert wyglądali zjawiskowo

We wtorek (28 marca) w warszawskiej Kinotece odbył się uroczysty pokaz dokumentu "Lewanodwski-Niezany". Oprócz bohatera filmu i jego małżonki, którzy wyglądali szałowo, nie zabrakło także innych gwiazd. Na premierze pojawiły się także mama i siostra słynnego piłkarza, które także zachwyciły kreacjami.

Premiera dokumentu o Lewandowskim. Anna i Robert błyszczeli na ściance Fot. Pawel Wodzynski/East News

Robert i Anna Lewandowscy kąpali się w blasku fleszy podczas premiery filmu dokumentalnego o piłkarzu

Na pokazie produkcji "Lewandowski-Nieznany" nie zabrakło znanych buzi z show-biznesu oraz najbliższej rodziny sportowca

W dokumencie od PRIME VIDEO, który będzie miał premierę 31 marca, mamy zobaczyć też jego prywatne, bardziej intymne oblicze

"Film ujawnia wyjątkową drogę, jaką przebył młody człowiek z małego miasta w Polsce, aby stać się jednym z najlepszych napastników swoich czasów, jak również pokazuje zmianę jego sposobu myślenia i to, jak przekroczył granice futbolu swoimi występami na boisku i zachowaniem poza nim. Dokument przedstawia wiele aspektów życia Lewandowskiego, w tym jego młode lata, miłość do rodziny i przyjaciół, a także jego niezachwianą etykę pracy, poświęcenie oraz wzloty i upadki towarzyszące mu w drodze do sukcesu zawodowego" – czytamy w opisie produkcji.

Dokument pokaże wywiady ze wspomnianymi gwiazdami sportu, trenerami, piłkarzami. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć i usłyszeć, jak wyglądały jego początki w Polsce, późniejsze etapy w takich klubach jak Borussia Dortmund i Bayern Monachium oraz w reprezentacji, a także najnowszy transfer do FC Barcelony. "Lewy" ma opisać swoją perspektywę i powody tej decyzji.

W filmie dokumentalnym "Lewandowski – Nieznany", który będzie dostępny do obejrzenia w serwisie PRIME VIDEO od 31 marca, zobaczymy też wywiady z rodziną i bliskimi Roberta Lewandowskiego, którzy byli niemniej ważni w jego karierze. Lewandowscy dzień po meczu Polska-Albania pojawili się na uroczystym pokazie filmu, na którym nie brakowało tabunów fotoreporterów. Uwiecznili uśmiechniętą parę sportowców na ściance.

Robert postawił na szykowny, czarny garnitur z muszką, a jego ukochana na długą, świetnie skrojoną suknię w kolorze soczystej zieleni na jedno ramię. Rozcięcia przy talii ze złotymi elementami świetnie podkreśliły figurę trenerki. Anna zdecydowała się na zwiewną fryzurę. Lekkie fale dobrze zgrywały się z kreacją.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć najważniejszych kobiet w życiu piłkarza oprócz jego żony i córek (w tym roku Klara skończy 6 lat, a Laura 3 lata). W gustownym, białym garniturze na ściance prezentowała się mama sportowca, Iwona Lewandowska.

Starsza siostra gwiazdora futbolu, Milena Lewandowska-Miros postawiła zaś na zwiewną, błękitną sukienkę z wyciętym dekoltem.

Na premierze nie zabrakło innych gwiazd. Pojawili się m.in.: Zofia Zborowska z mężem Andrzejem Wroną, Małgorzata Rozenek-Majdan, Omenaa Mensah, Paulina Krupińska, Andrzej Sołtysik z żoną Patrycją, Zofia Ślotała, Piotr Kędzierski, Paweł Deląg, Szymon Majewski czy Olivier Janiak.

Poza premierą filmu Lewandowscy mają dziś jeszcze jeden powód do świętowania. Ukazał się bowiem ranking najbardziej wpływowych osób w polskim internecie, który po raz kolejny stworzyli See Bloggers i InfluTool.

Na liście "Najpopularniejsi influencerzy 2022" sportowiec uplasował się na pierwszym miejscu, a trenerka i bizneswoman na trzecim. Wskaźnik popularności* Roberta Lewandowskiego w 2022 roku wyniósł 215,47 mln, a liczba fanów - 62,26 mln. Wskaźnik popularności Anny Lewandowskiej wyniósł 30,06 mln, a liczba fanów to 8,70 mln.