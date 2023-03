Nowy film Wesa Andersona ma kosmiczną obsadę. Zwiastun "Asteroid City" to obłęd

Każdy nowy film Wesa Andersona jest wydarzeniem i nie inaczej będzie tym razem. Nie dość, że "Asteroid City" ma olbrzymią obsadę złożoną z praktycznie samych gwiazd, to jeszcze po zwiastunie zapowiada się obiecująco... i bardzo w stylu Andersona. Zobaczcie pierwszy trailer!

"Asteroid City" ma gwiazdorską obsadę, a jest w niej, chociażby Scarlett Johansson Fot. Kadr z trailera "Asteroid City"

Wes Anderson to jeden z najoryginalniejszych i najbardziej uwielbianych przez kinomaniaków reżyserów. To jemu zawdzięczamy takie niepowtarzalne filmy, jak "Grand Budapest Hotel", "Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom", "Wyspa psów", "Genialny klan", "Fantastyczny Pan Lis" czy "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun". Amerykański twórca słynie z niepowtarzalnego stylu, a każdy jego film budzi wizualny zachwyt. Estetyka Andersona doczekała się nawet hołdu na Instagramie w formie profilu "Accidentally Wes Anderson" (obserwowanego przez 1,4 mln ludzi), na którym publikowane są zdjęcia internautów, które do złudzenia przypominają kadry z jego filmów.

Każdy nowy film Wesa Andersona jest więc niecierpliwie wyczekiwany. Siedmiokrotnie (!) nominowany do Oscara twórca przedstawił właśnie obsadę, opis i zwiastun "Asteroid City", czyli swojego pierwszego projektu od "Kuriera Francuskiego z Liberty, Kansas Evening Sun" z 2021 roku.

O czym jest "Asteroid City" Wesa Andersona? Obsada to same gwiazdy

Komedia Andersona rozgrywa się w latach 50. XX wieku w fikcyjnym amerykańskim miasteczku na pustyni. Zjazd Junior Stargazer/Space Cadet, który ma na celu zjednoczenie uczniów i rodziców z całego kraju w rywalizacji koleżeńskiej i naukowej, zostaje spektakularnie zakłócony, gdy następują epokowe wydarzenia.

Możemy spodziewać się więc komedii, dramatu, romansu, absurdalnych wydarzeń, a także niepowtarzalnego stylu Wesa Andersona. W sieci zadebiutował już zwiastun "Asteroid City", a kolorowe kadry przypominają amerykańskie pocztówki z lat 50. i robią olbrzymie wrażenie, podobnie zresztą jak małomiasteczkowa, pustynna scenografia i... UFO.

Olbrzymie wrażenie robi także obsada "Asteroid City", która jest naprawdę kosmiczna (sic!). W filmie zagrają hollywoodzkie gwiazdy: Jason Schwartzman, Margot Robbie, Tom Hanks, Hong Chau, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum i Rita Wilson.

Wes Anderson jest reżyserem i scenarzystą filmu, a historię wymyślił wspólnie z Romanem Coppolą. Obaj pracowali już nad wcześniejszymi filmami Andersona: "Pociągiem do Darjeeling", "Kochankami z Księżyca. Moonrise Kingdom", "Wyspą psów" i "Kurierem Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun".

Kiedy premiera "Asteroid City"? Film będzie miał premierę na 76. Festiwalu Filmowym w Cannes w maju 2023 r., z kolei 16 czerwca pojawi się w wybranych amerykańskich kinach. 23 czerwca wejdzie do szerokiej dystrybucji. Polska premiera nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie będzie to 23 czerwca.