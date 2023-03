Zahavi o Lewandowskim i transferze. Tak przygotowali "ucieczkę z Bayernu"

– Robert już wiele lat temu był moim ideałem piłkarza – mówił Pini Zahavi o Robercie Lewandowskim. Agent polskiego sportowca opowiedział o kulisach zeszłorocznych przenosin z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Głos zabrał również sam prezes hiszpańskiego klubu Joan Laporta, który wskazał, komu zawdzięczany jest transfer.

Robert Lewandowski. Agent piłkarza o jego transferze z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Fot. CHRISTOF STACHE/AFP/East News

Latem ubiegłego roku Robert Lewandowski przeniósł się z Bayernu Monachium, by grać dla FC Barcelony

Agent piłkarza Pini Zahavi odniósł się teraz do transferu "Lewego"

Joan Laporta, prezes hiszpańskiego klubu, zaznaczył, że to właśnie Pini Zahavi odegrał znaczącą rolę przy przenosinach

Latem 2022 roku zakończyła się kilkumiesięczna saga transferowa, której głównym bohaterem był Robert Lewandowski. Polski napastnik ostatecznie po ośmiu latach gry dla Bayernu Monachium przeniósł się do Barcelony.

28 marca odbyła się uroczysta premiera filmu o polskim piłkarzu - "Lewandowski Nieznany". Wydarzenie przyciągnęło wiele znanych osobistości, a wśród gości związanych ze sportem znalazł się m.in. prezes FC Barcelony Joan Laporta i agent piłkarza Pini Zahavi.

W wywiedzie udzielonym portalowi meczyki.pl Pini Zahavi przedstawił kulisy transferu napastnika do hiszpańskiego klubu. W ubiegłym roku Robert Lewandowski przez dłuższy czas naciskał na władze Bayernu, aby zezwolili na jego transfer do FC Barcelony.

Pini Zahavi krótko o kulisach transferu Lewandowskiego

Agent Lewandowskiego zaznaczył, że wraz z piłkarzem poświęcił wiele czasu na to, by "uciec z Bayernu". – Robert już wiele lat temu był moim ideałem piłkarza. Jest inteligentnym, niesamowitym zawodnikiem. Dla mnie najlepszym napastnikiem w historii. Spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. Poświęcaliśmy go głównie na to, żeby uciec z Bayernu – powiedział Zahavi.

Natomiast obecny na premierze prezes hiszpańskiego klubu wskazał, że to właśnie Pini Zahavi odegrał znaczącą rolę w transferze Lewandowskiego. – Ten transfer zawdzięczamy jego agentowi, Piniemu Zahaviemu i jego żonie, która, tak mi się wydaje, też była za tym, by przenieść się do Barcelony – zaznaczył Laporta.

Lewandowski - transfer do Barcelony

W ubiegłym roku Robert Lewandowski stał się przedmiotem medialnych spekulacji, które ostatecznie okazały się trafione, pod względem jego nowego kierunku kariery. "Lewy" po ośmiu latach gry dla Bayernu Monachium zdecydował się transfer do Barcelony. Kwota przenosin opiewała na ok. 50 milionów euro

Jeszcze na długo przed wygaśnięciem kontraktu w Bayernie wiele mówiło się o narastających konfliktach Lewandowskiego z bawarskim klubem. W czerwcu ubiegłego roku piłkarz odważył się na szczere wyznanie dla podcastu WojewódzkiKędzierski, w którym zdradził niektóre szczegóły.

– Jeśli jesteś tyle lat w klubie, dawałeś z siebie wszystko, często pomimo kontuzji, bólu, zdobywałeś trofea. Osiągnęliśmy wspólnie z Bayernem naprawdę wiele. Po tylu latach można znaleźć rozwiązanie dla obu stron, a nie szukać jednostronnej decyzji. Rozumiem gdybym grał w Bayernie kilka lat. Ale po takim czasie lojalność i szacunek są ważniejsze. Coś we mnie zgasło w środku i nawet jeśli jesteś profesjonalny, to nie możesz tego naprawić – mówił Robert Lewandowski.