"W tym krytycznym roku". Karnowscy mają reklamy spółek Skarbu Państwa, ale... proszą o datki

Otwarcie prorządowy portal wPolityce.pl po raz kolejny poprosił czytelników o wsparcie. "W tym krytycznym roku Polska szczególnie potrzebuje silnych propolskich mediów" – napisał Michał Karnowski z wPolityce.pl. Dziennikarze innych mediów nie zostawili na tym apelu suchej nitki. – Lepiej poprosić o kolejne przelewy ze spółek Skarbu Państwa – skomentował wicenaczelny "Gazety Wyborczej" Roman Imielski.

Prawicowy portal poprosił czytelników o wsparcie. Ma reklamy od spółek Skarbu Państwa. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Prawicowy i prorządowy portal wPolityce.pl po raz kolejny poprosił czytelników wykupienie prenumeraty tego medium

Jest jednak mały haczyk. "Sieci" oraz portal w wPolityce.pl mają dużych reklamowców ze spółek Skarbu Państwa

"Nas się nie da zmęczyć czy zastraszyć. Pod jednym warunkiem: że w tym krytycznym roku będą państwo z nami. Dlatego prosimy o ten gest pomocy" – taki tytuł ma tekst Michała Karnowskiego, publicysty "Sieci" i członka zarządu Fratrii.

W dalszej, jak to zwykle bywa na portalu wPolityce.pl, znalazło się podkreślenie, jak bardzo to "polskie" medium. Przypomnijmy, że na stronie serwisu regularnie pojawiają się m.in. niechętne stacji TVN czy "Gazecie Wyborczej" materiały.

Apel prorządowego medium do czytelników

"W tym krytycznym roku Polska szczególnie potrzebuje silnych propolskich mediów. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, o ten gest pomocy, o zaprenumerowanie tygodnika 'Sieci' w formie elektronicznej. Dla siebie lub kogoś bliskiego. To dla nas wielka pomoc" – napisał do swoich czytelników Karnowski.

I dodał: "Problemów nie brakuje, wzrost kosztów wywołany putinflacją nas też dotknął, kurczy się sieć dystrybucji prasy, system III RP blokuje nas gdzie tylko może, sądy wydają drakońskie, w sposób oczywisty polityczne wyroki, nakazują płacenie gigantycznych kar pod byle pretekstem".

Wspomniał też o rzekomych represjach, jakie mają dotykać dziennikarzy tego medium, które – podkreślmy – jest jednym z najbardziej prorządowych na polskim rynku.

"O wielu represjach, spadających także na rodziny wielu z nas, nie mówimy, bo nie my tu jesteśmy najważniejsi, bo nasza misja musi uwzględniać i takie czynniki. Ale wiedzcie państwo, że one są" – przekonywał jednak czytelników publicysta.

Na końcu tekstu ponowił też apel o wsparci. "Na środowisko publicystów tygodnika 'Sieci' i portalu wPolityce.pl zawsze możecie państwo liczyć. I Polska może liczyć. I nasz Kościół" – napisał.

Apel Karnowskiego nie został bez reakcji innych dziennikarzy. "Ten tekst jest doskonały. Ale lepiej od razu poprosić Naczelnika o kolejne przelewy ze spółek skarbu państwa zanim finansowe eldorado może się po jesieni skończyć" – napisał wicenaczelny "Gazety Wyborczej" Roman Imielski.

Z kolei drugi wicenaczelny "Wyborczej" Bartosz T. Wieliński dodał do tego: "Pomożecie? Cóż za żenada Michał i Jacek Karnowski z prośbą o pomoc powinni się zwrócić do pośrednika, który organizował im wywiad z ambasadorem Rosji".

Medium braci Karnowskich ma silne wsparcie rządowych spółek

"Sieci" (a w tym do portalu wPolityce.pl) oferują subskrypcję cyfrową w promocyjnej cenie: 119,9 zł za 12 miesięcy (zamiast 219,9 zł), 99,9 zł za 6 miesięcy (zamiast 109,9 zł) oraz 2,9 zł za pierwszy miesiąc i 11,9 zł za kolejne (zamiast 25,9 zł). Tytuły te należą do Fratrii. Oprócz tego ta firma ma jeszcze miesięcznik "Gazeta Bankowa" i telewizję wpolsce.pl. Branżowy portal Wirtualne Media przypomina jednak, że ten portal regularnie prosi czytelników o wsparcie.

"WM" podają także, że spółka zarabia głównie na wpływach reklamowych: w 2021 roku było to 27,17 mln zł, czyli 79 proc. Co istotne, w 2021 roku niemal 40 proc. wpływów reklamowych "Sieci" pochodziło ze spółek Skarbu Państwa.

"Najmocniej promowały się w tygodniku PKN Orlen (za 7,4 mln zł), Lotos (3,9 mln) i Totalizator Sportowy (3,6 mln) – wynika z analizy prof. Tadeusza Kowalskiego (dane z Kantar Media), którą cytują Wirtualne Media.