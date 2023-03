Papież Franciszek w szpitalu. "Najbliżsi pracownicy zostaną z nim na noc"

Papież Franciszek przebywa w szpitalu w Rzymie. Ma tam przechodzić badania, ale według włoskiej gazety "Corriere della Sera" stwierdzono u niego problemy z sercem i oddychaniem. Źródła w Watykanie przekazały w rozmowie z BBC, że najprawdopodobniej najbliżsi pracownicy zostaną z nim na noc w placówce.

Papież Franciszek, zdjęcie zrobione 29.03.2023 fot. Alessandra Tarantino/Associated Press/East News

Franciszek trafił do szpitala, a źródła w Watykanie przekazały, że ma mieć problemy z sercem i oddychaniem

Niektóre doniesienia mówią o tym, że papieża do szpitala przewiozła go karetka

"Wykonano serię badań, aparatura stale monitoruje pracę serca, Franciszek pozostanie w szpitalu na noc" – ustaliła korespondentka TVP w Rzymie

Watykan wydał w sprawie lakoniczny komunikat

Zgodnie z informacjami przekazanymi BBC przez źródła w Watykanie, 86-letni papież Franciszek trafił do szpitala w Rzymie. Ma przechodzić tam rutynowe badania. - Prawdopodobnie najbliżsi pracownicy papieża, w tym ochrona, zostaną z nim na noc w szpitalu Gemelli – powiedziała w rozmowie z BBC osoba bezpośrednio zaznajomiona ze sprawą.

Papież Franciszek w szpitalu. Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia

Kontrolne badania, którym poddawany jest papież, mają być kontynuowane "tak długo, jak będzie to konieczne". Z kolei dziennik "Corriere della Sera" podał, że papież trafił do szpitala po tym, jak miały u niego zostać stwierdzone "problemy z sercem i oddychaniem". Włoska gazeta podaje także, że papież miał źle się poczuć i zostać przetransportowany do szpitala karetką. Wskazano, że stan papieża jest monitorowany i nie budzi niepokoju.

Wszystkie papieskie audiencje zaplanowane na koniec tygodnia miały zostać odwołane: taką informację podała też Polska Agencja Prasowa w oparciu o ustalenia swojej korespondentki.

Magdalena Wolińska, korespondentka TVP w Rzymie, napisała w mediach społecznościowych: "papież dotarł do Gemelli z zaburzeniami serca i oddechowymi, przebywa na 10.piętrze, przeznaczonym dla papieży". Dodała też: "Wykonano serię badań, aparatura stale monitoruje pracę serca, Franciszek pozostanie w szpitalu na noc, odwołane audiencje do piątku".

Zaznaczyła również, że nie wiadomo jeszcze, co z uroczystymi obchodami Niedzieli Palmowej z udziałem Franciszka. Miał zarówno przewodniczyć mszy na Placu św. Piotra, jak i późniejszym uroczystościom Triduum Paschalnego.

Watykan nie informuje szczegółowo o stanie papieża. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni przekazał jedynie: "Ojciec Święty od dzisiejszego popołudnia przebywa w klinice Gemelli w celu przeprowadzenia kilku wcześniej zaplanowanych badań kontrolnych".

Media przypominają, że już pod koniec 2022 r. papież Franciszek zdradził, że w 2013 roku podpisał list o swojej rezygnacji. Dokument ma zostać wykorzystany w momencie, gdy jego zdrowie uniemożliwi mu dalsze sprawowanie posługi.

"Oprócz liturgii Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia i świąt Wielkiej Nocy, w papieskim kalendarzu na najbliższy miesiąc znajduje się wizyta na Węgrzech, zaplanowana w dniach 28-30 kwietnia. Z niecierpliwością oczekiwany jest też program papieskiej wizyty w Portugalii przy okazji XXXVII Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie w dn. 1-6 sierpnia" – przypomina Katolicka Agencja Informacyjna.

