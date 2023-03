Nowe informacje ws. zdrowia papieża. Włoskie media: Franciszek miał zawał serca

Papież Franciszek przebywa w szpitalu w Rzymie. Media donoszą, że miał mieć zawał serca, ale jego stan zdrowia jest już pod kontrolą.

Papież Franciszek miał mieć zawał. Fot. Alessandra Tarantino/Associated Press/East News

Włoski portal "Il Sismografo" podaje najnowsze informacje, z których wnika, że stan zdrowia papieża Franciszka po licznych badaniach, a także kilku wizytach specjalistów, jest pod kontrolą.

Papież Franciszek miał mieć zawał serca

Wszystko wskazuje jednak na to, że przywódca Kościoła rzymskokatolickiego przeszedł zawał serca. To on miał być bezpośrednią przyczyną niewydolności oddechowej, która dotknęła Franciszka w środę. Taką informacją podaje także polska Katolicka Agencja Informacyjna, powołując się na to samo źródło.

Na początku media, w tym BBC donosiły, że 86-letni papież Franciszek trafił do szpitala w Rzymie na rutynowe badania. – Prawdopodobnie najbliżsi pracownicy papieża, w tym ochrona, zostaną z nim na noc w szpitalu Gemelli – powiedziała w rozmowie z BBC osoba bezpośrednio zaznajomiona ze sprawą.

Z kolei dziennik "Corriere della Sera" podał, że papież trafił do szpitala po tym, jak miały u niego zostać stwierdzone "problemy z sercem i oddychaniem". Włoska gazeta informowała także, że papież miał źle się poczuć i zostać przetransportowany do szpitala karetką. Wskazano, że stan papieża jest monitorowany i nie budzi niepokoju.

Media: Papież dotarł do Gemelli z zaburzeniami serca i oddechowymi

Wszystkie papieskie audiencje zaplanowane na koniec tygodnia miały zostać odwołane: taką informację podała też Polska Agencja Prasowa w oparciu o ustalenia swojej korespondentki.

Magdalena Wolińska, korespondentka TVP w Rzymie, napisała w mediach społecznościowych: "papież dotarł do Gemelli z zaburzeniami serca i oddechowymi, przebywa na 10.piętrze, przeznaczonym dla papieży". Dodała też: "Wykonano serię badań, aparatura stale monitoruje pracę serca, Franciszek pozostanie w szpitalu na noc, odwołane audiencje do piątku".

Watykan nie informuje na razie szczegółowo o stanie papieża. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni przekazał jedynie: "Ojciec Święty od dzisiejszego popołudnia przebywa w klinice Gemelli w celu przeprowadzenia kilku wcześniej zaplanowanych badań kontrolnych".

Przypomnijmy, że 13 marca 2013 roku konklawe wybrało na papieża Jorge Bergoglio z Argentyny, który przyjął imię Franciszek.

– Wiecie, że zadaniem konklawe było dać Rzymowi biskupa. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie poszli znaleźć go prawie na końcu świata – tak papież Franciszek po raz pierwszy pozdrowił 13 marca 2013 roku tłum zgromadzony przed bazyliką.

Franciszek jest pierwszym od VIII wieku papieżem pochodzącym spoza Europy. Jest franciszkańskim jezuitą.