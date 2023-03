Franciszek z konkretnym apelem do Polaków. Chodzi o "nową ewangelizację ojczyzny"

Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie wygłosił szczególny apel. Duchowny zwrócił się z konkretną prośbą do Polaków.

Papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Fot. Grzegorz Gałązka/East News

To kolejny raz, kiedy Franciszek odniósł się do dyskusji nt. Jana Pawła II i tuszowania pedofilii w Kościele

Papież zaapelował do Polaków

Papież Franciszek w środę 15 marca podczas audiencji generalnej zwrócił się bezpośrednio do Polaków. Papież zareagował na burzliwą dyskusję, która nastąpiła po reportażu TVN24 "Franciszkańska 3", który przedstawia dowody na to, że Jan Paweł II będąc jeszcze kardynałem, miał wiedzieć o przypadkach pedofilii w Kościele i brał udział w ich tuszowaniu.

– Sobór Watykański II przypomina nam, że wszyscy ochrzczeni są powołani do bycia apostołami. Wymaga to rzeczywistej współpracy między hierarchią i wiernymi świeckimi, bo w Kościele istnieje różnorodność posług, ale jedność misji – mówił papież.

Zachęcił także do przemyślenia na nowo wspomnianych relacji oraz do "wspólnego zaangażowania w nową ewangelizację ojczyzny".

Papież Franciszek reaguje na doniesienia ws. JP II. "Wszystko było tuszowane"

Jak informowaliśmy, papież do kwestii tuszowania pedofilii w kościele odwołał się w rozmowie z dziennikarką Elisabettą Pique z argentyńskiego dziennika "La Nación". Poruszył w rozmowie między innymi tematy światopoglądowe i odniósł się do tzw. "ideologii gender". – Ideologia gender jest obecnie jedną z najniebezpieczniejszych, wykracza poza sferę seksualną. Dlaczego jest to niebezpieczne? Ponieważ osłabia różnice (między płciami – red.), a całym bogactwem mężczyzn, kobiet i ludzkości ogólnie są właśnie różnice – mówił Franciszek.

W wywiadzie zapytano go też o informacje na temat Jana Pawła II ujawnione w ostatnim reportażu TVN24. Wynika z nich, że Jan Paweł II, jeszcze jako Karol Wojtyła, brał udział w tuszowaniu pedofilii i wysłał za granicę m.in. księdza Sadusia oskarżanego o ten czyn.

– W tamtych czasach wszystko było tuszowane. Do czasu skandalu bostońskiego wszystko było tuszowane – powiedział Franciszek, dodając, że "to zawsze powoduje ból".

Nawiązał tym samym do historii największego skandalu katolickiego w USA opisanego przez dziennikarzy "Boston Globe" w 2002 roku (później także w filmie "Spotlight"). W jego efekcie do dymisji podało się czterech biskupów i metropolita Bostonu, którzy ukrywali czyny księży pedofilów.

Franciszek stwierdził, że kiedy afera bostońska została ujawniona, "Kościół zaczął przyglądać się temu problemowi".

Karol Wojtyła miał ukrywać pedofilię

Z ustaleń dziennikarza TVN 24 Marcina Gutowskiego wynika, że Karol Wojtyła – jeszcze przed tym, jak został papieżem – wiedział o przypadkach pedofilii w Kościele i brał udział w ich tuszowaniu.

W reportażu powołano się na konkretne dokumenty (w tym list autorstwa Jana Pawła II, który prosił o przeniesienie jednego z duchownych do Austrii po tym, jak na jaw wyszło, że molestował nieletnich chłopców) i rozmowy ze świadkami oraz z ofiarami duchownych, którzy jeszcze w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle.