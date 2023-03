Trwa obława na Marcina Wolfa. Policja wyznaczyła za niego wysoką nagrodę

Policja w Poznaniu wyznaczyła nagrodę pieniężną za pomoc w ujęciu Marcina Wolfa podejrzewanego o popełnienie w środę dwóch zabójstw na terenie powiatu międzychodzkiego. 24-latek przed kilkoma dniami opuścił szpital psychiatryczny.

Nagroda za pomoc w ujęciu Marcina Wolfa. Fot. gorzowianin.com/East News/policja

Policja wyznaczyła nagrodę ws. podwójnego zabójstwa w Muchocinie i Międzychodzie

Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji przekazała mediom, że Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył 10 tys. zł nagrody dla osoby, która przekaże informacje pomocne w zatrzymaniu 24-letniego Marcina Wolfa.

Jak już informowaliśmy, w środę wieczorem na terenie powiatu międzychodzkiego doszło do podwójnego zabójstwa, w Muchocinie i Międzychodzie. W rozmowie z naTemat Iwona Liszczyńska podała szczegółowe informacje o zdarzeniu oraz aktualnych działaniach policji.

– Według naszych ustaleń ofiary zbrodni nie były przypadkowe, ale nie wskazujemy na charakter ewentualnej znajomości czy stopień pokrewieństwa. Na obecnym etapie takich informacji nie podajemy – powiedziała.

– Najpierw policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania w Muchocinie. W trakcie gaszenia ognia strażacy znaleźli zwłoki 22-letniego mężczyzny – dodała Liszczyńska.

– Obrażenia na ciele wskazywały na to, że jest on ofiarą zabójstwa, a sprawca podpalił mieszkanie w celu zatarcia śladów. Ustaliliśmy, że sprawca zabrał samochód ofiary i uciekł nim z miejsca zdarzenia – wyjaśniła.

Policja: Według naszych ustaleń obydwu zbrodni dokonał ten sam mężczyzna

W tym samym czasie do policjantów dotarła kolejna informacja o drugim zabójstwie. – W mieszkaniu na ulicy 3 Maja w Międzychodzie znaleźliśmy ciało 45-letniej kobiety. Obrażenia na jej ciele również wskazywały na zabójstwo – powiedziała.

– Według naszych ustaleń obydwu zbrodni dokonał ten sam mężczyzna. Jak się okazało, 24-latek porzucił skradziony wcześniej samochód i uciekł do lasu – wytłumaczyła.

Tak wygląda poszukiwany Marcin Wolf

Każdy, kto może mieć wiedzę o 24-letnim Marcinie Wolfie, jest proszony o kontakt pod numerem telefonu 887 878 900 lub numerem alarmowym 112.

W pościgu biorą udział m.in. policjanci z Międzychodu i KWP w Poznaniu. Śledztwo ws. zabójstw przejęła od prokuratury w Szamotułach Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał także w czwartek mediom, że 24-latek przed kilkoma dniami opuścił szpital psychiatryczny. "Głos Wielkopolski" podał z kolei, że do akcji ruszył właśnie policyjny helikopter i zadysponowano grupy nurków.

"Małe wielkopolskie miasteczko jest wstrząśnięte tym, co wydarzyło się w środowe popołudnie i wieczorem. W czwartkowy poranek ulice miasta opustoszały. Ludzie boją się posyłać dzieci do przedszkoli i szkół. Boją się iść po bułki do piekarni czy do pracy" – czytamy na stronie dziennika.

Jaka jest kara za zabójstwo? "Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności" – tak wynika art. 148 Kodeksu karnego.