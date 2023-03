Ujawniono, kiedy PiS przedstawi nowy program. "O formule trudno dyskutować"

Krzysztof Sobolewski zdradził, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ogłosi nowy program. Nie powiedział, czego konkretnie możemy się w nim spodziewać, ale z nieoficjalnych ustaleń "GW" wynika, że w partii rządzącej zapadła już m.in. decyzja o podniesieniu świadczenia 500 plus. Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, pytany o możliwą koalicję z PSL-em i Konfederacją, odpowiedział dość niejednoznacznie.

Krzysztof Sobolewski zdradził termin przedstawienia nowego programu PiS. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości zdradził, kiedy partia zaprezentuje swój nowy program

Krzysztof Sobolewski opowiedział też, co sądzi o współpracy z innymi partiami, np. Konfederacją lub Polskim Stronnictwem Ludowym, i czy taka relacja w ogóle mogłaby się pojawić

Nawiązał także do formuły Zjednoczonej Prawicy i jej zwycięstwa

Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski mówił w "Sygnałach dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia m.in. o obecnej sytuacji partii oraz jej przyszłości.

Omówił też, jak widzi innych polskich polityków. Według Sobolewskiego, część z nich wychodzi z założenia albo działa w myśl zasady: "mówię po polsku, myślę po niemiecku".

Nowy program Prawa i Sprawiedliwości

Krzysztof Sobolewski w czasie rozmowy w Programie Pierwszym Polskiego Radia zdradził, że pod koniec czerwca partia planuje przedstawić nowy program.

– Spotykają się wszyscy liderzy naszej Zjednoczonej Prawicy, nasi parlamentarzyści, radni, samorządowcy. Rozmawiamy na spotkaniach z Polakami, co jest ich bolączką i czego oczekują. I z tego chcemy też końcem czerwca przedstawić program – powiedział.

Ostatnio pojawiły się doniesienia, że w rządzie zapadła decyzja w sprawie waloryzacji świadczenia 500 plus wprowadzonego w 2016 roku. Według nieoficjalnych źródeł, politycy PiS twierdzą, że muszą mieć "mocny punkt" przed zbliżającymi się wyborami, "a że 500 plus nie było nigdy zmieniane, jego podwyższenie wydaje się naturalnym rozwiązaniem". Podobno decyzja o tym już zapadła .

Na to, że waloryzacja świadczenia mogłaby pomóc partii rządzącej wygrać wybory parlamentarne i utrzymać władzę, wskazują m.in. wnioski z sondażu Instytutu Badań Pollster. 70 proc. badanych wskazała w nim, że w wygranej partii Jarosława Kaczyńskiego pomoże podniesienie 500 plus. Jednak respondenci zakładają, że 500 plus musiałoby wzrosnąć do 1000 zł, a nie do 700 zł. Bowiem to właśnie o kwocie 700 zł wspominano, mówiąc o waloryzacji świadczenia.

Czy PiS jest gotowy na współpracę z Konfederacją albo Kukizem?

Sobolewski został zapytany, czy wyobraża sobie koalicję lub współpracę z posłami z Konfederacji lub z PSL-u, albo też z innych partii po wyborach. Jego odpowiedź nie była jednak jednoznaczna. – Mam bujną wyobraźnię – powiedział.

Opowiedział także o formule Zjednoczonej Prawicy. – Ta formuła się sprawdziła, Zjednoczona Prawica odniosła zwycięstwo, uzyskała mandat do samodzielnego tworzenia rządu, do samodzielnego rządzenia. Jeśli coś się sprawdzi, to dobrze jest to kontynuować i tutaj o formule trudno jest dyskutować, o innej formule w takiej sytuacji – stwierdził.

Dodał, że partia jest otwarta na rozmowy ze wszystkimi, którzy chcieliby wesprzeć ich działania programowe. – Jesteśmy tu otwarci między innymi na środowisko Pawła Kukiza, ale także na inne środowiska. Rozmowy trwają i przed nami są też decyzje w tych kwestiach. To kwestia najbliższego czasu – zaznaczył.

Kaczyński wraca do objazdu po Polsce

Jarosław Kaczyński przez długi czas po zabiegu kolana wracał do pełni sił. Informatorzy donosili, że był obolały i osłabiony, przez co nie był w stanie uczestniczyć w pracach sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Ze względu na niedyspozycję prezesa w teren ruszyli politycy PiS, w tym premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek podczas rozmowy w Radiu Plus Krzysztof Sobolewski przekazał, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wróci do objazdu po Polsce w połowie kwietnia.