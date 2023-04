B yły prezydent USA Donald Trump zostanie w przyszły wtorek formalnie aresztowany i postawiony w stan oskarżenia – wynika z ustaleń amerykańskiej agencji Associated Press. Byłoby to bezprecedensowe wydarzenie w historii Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie spotkało to nigdy żadnego innego z prezydentów.





Trump zostanie formalnie aresztowany i postawiony w stan oskarżenia

Agata Sucharska

