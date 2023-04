Przełom w sprawie "polskiej Madeleine". Po tym programie na jaw wyszły nowe fakty

Julia Faustyna uważa, że to właśnie ona jest zaginioną przed laty Madeleine McCann. Polska uzyskała duży rozgłos, została nawet zaproszona do talk-show "Dr. Phil", który prowadzi popularny amerykański psycholog. Po emisji programu na jaw wyszły pewne fakty związane z rodzicami dziewczyny.

Przełom w sprawie "polskiej Madeleine McCann". Na jaw wyszły nowe fakty. Fot. screen YouTube / Dr. Phill

W programie "Dr. Phil" Julia Faustyna opowiedziała o powodach, dla których uważa się za zaginioną Madeleine McCann

Oprócz podobnego wyglądu mogą wskazywać na to fakty z jej dzieciństwa oraz zachowanie rodziców

Po programie jedna z ekspertek ujawniła, że są wątpliwości co do tego, kto jest biologicznym ojcem dziewczyny

Nowe fakty ws. "polskiej Madeleine McCann"

Julia Faustyna wystąpiła w programie "Dr. Phil" 28 marca. Dziewczyna opowiedziała wszystko to, co do tej pory próbowała już udowodnić. Dalej przekonywała, że jest zaginioną przed laty Madeleine. Jedynymi dowodami, którymi się posługiwała, były zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych. Wskazywała na podobne na rzadką chorobę oka, pieprzyk na policzku, czy na to, że uśmiecha się podobnie jak Madeleine. Polka uważa, że jej mama nie jest jej biologicznym rodzicem. Jednak, gdy dziewczyna była gościnią w amerykańskim talk-show nie zostały jeszcze upublicznione wyniki testów DNA, które mogłyby to potwierdzić. Julia Faustyna i jej mentorka u Phillipa McGrawa przekonywały, że te testy i tak nie pokażą jednoznacznie, czy 21-latka jest córką swoich rodziców, czy rodziców Madeleine. Według ich wersji badania DNA mają jedynie wskazać jej pochodzenie – bez dokładnego wskazania rodziców.

Przełom w sprawie?

Po programie wypowiedziała się jednak detektywka Fia Johansson, która otwarcie przyznała w jednym z live'ów na TikToku, że Julia Wendell nie jest jednak zaginioną Madeleine McCann.

– Jej matka jest z pewnością jej matką. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Teraz mogę to powiedzieć. Znaleźliśmy pewne fakty na temat Julii w trakcie śledztwa – powiedziała Johansson.

Podkreśliła jednak, że wciąż nie wiadomo, kto jest biologicznym ojcem Julii i właśnie przez to "coś w tej sprawie się nie zgadza". Detektywka dodała, że Julia Faustyna już poznała prawdę o swojej mamie i obecnie "kocha ją i nienawidzi jednocześnie". Wciąż czeka na wyniki testów DNA, które mają nadejść 13 kwietnia.

"Polska Madeleine McCan" twierdzi, że nie pamięta swojego wczesnego dzieciństwa, nigdy nie widziała swoich zdjęć z tego okresu, a rodzice ukryli jej akt urodzenia, co sprawia, że wciąż ma wątpliwości. Jej matka i ojciec wszystkiemu zaprzeczają.

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku, tuż przed czwartymi urodzinami, podczas wakacji w Portugalii. 12 maja 2021 roku Brytyjka, poszukiwana od 14 lat przez cały świat, byłaby już pełnoletnia.