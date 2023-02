Nie tylko rodzice zabrali głos. Policja wprost o Polce, która podaje się za Madeleine McCann

Alan Wysocki

M adeleine McCann w 2007 roku wyjechała z rodzicami na wakacje do Portugalii i ślad po niej zaginął. Śledztwo w sprawie 4-letniej wówczas dziewczynki wciąż nie zostało zamknięte. Teraz 21-letnia Julia z Wrocławia uważa, że to ona jest zaginioną. Zażądała nawet testów DNA. Do sprawy odnieśli się jej rodzice, a teraz głos zabrała policja.