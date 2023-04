Kaczyński na koncercie papieskim. Specjalnie odgrodzono dla niego pomnik papieża

W niedzielę w związku z 18. rocznicą śmierci Jana Pawła II przez wiele miast Polski przeszły papieskie marsze. Centralnym punktem obchodów był koncert w Wadowicach, na który przyjechali m.in. Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Przyjazd prezesa PiS wzbudził spore kontrowersje ze względu na przywileje, którymi został wyróżniony.

Jarosław Kaczyński na koncercie papieskim. Odgrodzono dla niego pomnik Beata Zawrzel/REPORTER

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pojawił się na koncercie papieskim w Wadowicach

To pierwsze publiczne wystąpienie Kaczyńskiego po długim pobycie w szpitalu

Jarosław Kaczyński na koncercie w Wadowicach

Prezes PiS-u do Wadowic przyjechał limuzyną. Następnie Jarosław Kaczyński w towarzystwie Beaty Szydło złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Co ważne, to pierwsze publiczne pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego po długim pobycie w szpitalu. Jak poinformowała dziennikarka "Gazety Wyborczej" Angelika Pitoń, na czas składania przez prezesa PiS i byłej premier kwiatów pod pomnikiem papieża, cały teren wokół tego miejsca został odgrodzony. "Organizatorzy koncertu TVP poczekali, aż prezes PiS zajmie miejsce na widowni" - pisze krakowska "GW". Po złożeniu kwiatów nastał czas, by wysłuchać koncertu. Zgromadzeni mogli posłuchać m.in. Edyty Górniak, Alicji Węgorzewskiej, Sound'n'Grace czy Haliny Mlynkovej. Koncert składał się z tradycyjnych pieśni i piosenek religijnych. W repertuarze znalazły się takie utwory jak "Czarna Madonna" czy "Abba, Ojcze".

Kto wraz z Jarosławem Kaczyńskim miał przyjemność posłuchać podobnych występów? Na widowni pojawili się premier Mateusz Morawiecki, marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, minister Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz.

"Wyborcza" podaje natomiast, że jeszcze przed rozpoczęciem koncertu do zebranych przemówił abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski podkreślał, że Jan Paweł II "całym sobą nieustannie płacił za wolność".

– Gdy głosił konieczność podporządkowywania jej obiektywnej prawdzie o wartościach, gdy domagał się prawa do życia dla nienarodzonych i ciężko chorych, gdy ukazywał piękno miłości kobiety i mężczyzny, gdy bronił małżeństwa i rodziny, gdy do nauczania społecznego Kościoła wprowadzał pojęcie solidarności, gdy zwłaszcza w okresie stanu wojennego upominał się o Polskę i jej prawo do w pełni suwerennego bytu – wymieniał kościelny hierarcha. Mimo niezachęcającej do wychodzenia na dwór aury, wiele osób chciało posłuchać koncertu papieskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu po placu chodziły pojedyncze osoby, którym kawę i ciepłe napoje rozdawali pracownicy z logiem Orlenu.

Rocznica śmierci papieża – atak na jego wizerunek

Z jednej strony w wielu miastach Polski przeszły marsze upamiętniające papieża, z drugiej strony rocznicę jego śmierci miały miejsce co najmniej dwa akty niszczenia jego wizerunku. Pierwszy miał miejsce w Łodzi – co dokładnie stało się z pomnikiem papieża w Łodzi, można zobaczyć na nagraniu udostępnionym na platformie YouTube. Widać na nim, że ręce papieża, a także inne elementy konstrukcji zostały oblane czerwoną farbą. Natomiast jego twarz została pomalowana na żółto. Na podstawie pomnika wypisano napis "Maxima Culpa", co z języka łacińskiego można przetłumaczyć jako "wielką winę". Jest to też element tytułu książki holenderskiego dziennikarza Ekkego Overbeeka, który brzmi dokładnie: Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział.

Do drugiego ataku na wizerunek papieski doszło we Wrocławiu. Nieznany sprawca lub sprawcy oblali farbą wizerunek Jana Pawła II na muralu przy ul. Bolesława Kominka na Ostrowie Tumskim - poinformowała agencja Forum, pokazując zdjęcia ze stolicy Dolnego Śląska.