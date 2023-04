Kolejny zniszczony wizerunek papieża. Wrocławski mural oblany czerwoną farbą

Doszło do kolejnego incydentu związanego ze zniszczeniem wizerunku Jana Pawła II. Tym razem chodzi o oblanie czerwoną farbą muralu z papieżem, który można oglądać we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim. Wcześniej zniszczony został pomnik Jana Pawła II w Łodzi.

Mural z Janem Pawłem II we Wrocławiu oblany farbą. Wizerunek papieża Krzysztof Kaniewski/REPORTER

To już drugi przypadek w ostatnich dniach zniszczenia wizerunku papieża

Wcześniej pomalowany farbami został pomnik papieża w Łodzi

Tym razem nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą mural z papieżem we Wrocławiu

Kolejny atak na wizerunek papieża

Nieznany sprawca lub sprawcy oblali farbą wizerunek Jana Pawła II na muralu przy ul. Bolesława Kominka na Ostrowie Tumskim - poinformowała agencja Forum, pokazując zdjęcia ze stolicy Dolnego Śląska.

Katolicki portal Wroclaw.gosc.pl podkreślił, że akt wandalizmu związany jest z 18. rocznicą śmierci Karola Wojtyły, która przypada 2 kwietnia. Mural prawdopodobnie został oblany czerwoną farbą już w nocy z piątku na sobotę.

Katolicki serwis podkreśla jednak, że dalsza część muralu nie została uszkodzona. W niedzielę przed muralem z wizerunkiem Jana Pawła II ktoś postawił znicz. Przypomnijmy, że mural powstał w lipcu 2022 roku i został wykonany przez kibiców Śląska Wrocław.

Kibice Śląska zapowiedzieli, że postarają się jak najszybciej zmyć czerwoną farbę - poinformował serwis "Gazety Wrocławskiej". Jak dodano, mural budzi kontrowersje ze względu na brak odpowiednich pozwoleń na jego wykonanie. Władze Wrocławia nie podjęły jednak ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Pomnik Jana Pawła II w Łodzi oblany farbą

Incydent we Wrocławiu nie jest pierwszy, polskie media obiegła w niedzielę fotografia pomnika Karola Wojtyły z Łodzi, który został oblany farbą. Co dokładnie stało się z pomnikiem papieża w Łodzi, można zobaczyć na nagraniu udostępnionym na platformie YouTube. Widać na nim, że ręce papieża, a także inne elementy konstrukcji zostały oblane czerwoną farbą. Natomiast jego twarz została pomalowana na żółto. Na podstawie pomnika wypisano napis "Maxima Culpa", co z języka łacińskiego można przetłumaczyć jako "wielką winę". Jest to też element tytułu książki holenderskiego dziennikarza Ekkego Overbeeka, który brzmi dokładnie: Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział. – To dla nas ogromne zaskoczenie, że na osobę tak ważną dla wszystkich Polaków podnosi się rękę w tak szczególnym dniu, poświęconym pamięci papieża. [...] Gdy Jan Paweł II gościł w Łodzi, wołano "zostań z nami". Teraz, po latach, podnosi się rękę na jego wizerunek i pamięć – powiedział PAP rzecznik łódzkiej kurii ks. Paweł Kłys. Akt pokazujący żal do osoby Karola Wojtyły, został w zaskakujący sposób skomentowany przez ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rau. Podkreślił, że z perspektywy polskiej pomalowanie pomnika papieża było "aktem nikczemnym". Ale na tym nie skończył. Dodał, że "z perspektywy bezpieczeństwa państwa to element dobrze zorganizowanej wojny hybrydowej". Co przez to rozumie minister?

– Chodzi o to, aby podzielić społeczeństwo wzdłuż tych najbardziej fundamentalnych linii naszej tożsamości – podkreślił Rau.