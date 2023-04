"Czekaliśmy 30 lat!". Zaskoczenie w Czarnogórze, wygrał kandydat "rezerwowy"

Katarzyna Nowak

C zarnogóra ma nowego prezydenta: to 37-letni Jakov Milatović, który do polityki wszedł trzy lata temu, a w wyborach startował jako kandydat "rezerwowy". W drugiej turze zdobył aż 60 procent głosów i zostawił w tyle obecnego prezydenta Milo Djukanovicia.