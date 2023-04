Wielka zmiana i "koniec ery Sanny Marin". Jej partia przegrała wybory

Wybory parlamentarne w Finlandii przyniosły dużą zmianę: władzę straciła Partia Socjaldemokratyczna premierki Sanny Marin. Teraz krajem rządzić będzie liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa (KOK). Wyniki głosowania były niepewne do ostatniej chwili, a Marin odniosła się już do porażki.

Sanna Marin. Jej partia przegrała wybory w Finlandii fot. Sergei Grits/Associated Press/East News

Wybory w Finlandii wygrała Koalicja Narodowa

Oznacza to koniec ery premierki Sanny Marin

Lider zwycięskiego ugrupowania, Petteri Orpo, ma przed sobą dwie możliwości

By stworzyć rząd, musi utworzyć prawicową koalicję z nacjonalistyczną Partią Finów, albo porozumieć się z socjaldemokratami z partii Marin

Sanna Marin, która objęła urząd w 2019 roku jako najmłodsza premierka na świecie, nie będzie już rządzić Finlandią. Po zaciętej walce przy wyborczych urnach wybory parlamentarne w tym kraju wygrała w niedzielę liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa (KOK).

Finlandia. Wybory wygrała Koalicja Narodowa

Walka była bardzo wyrównana, a w sondażach przedwyborczych nie było widać jednoznacznego lidera. Ostatecznie zwycięska KOK, która opowiadała się m.in. za cięciami w budżecie i obiecywała zatrzymanie wzrostu długu publicznego, zdobyła w wyborach 20,8 proc. głosów.

Na drugim miejscu uplasowała się narodowo-konserwatywna partia Finowie (wynik 20,1 proc.), a rządząca SDP zdobyła dopiero trzecie miejsce i 19,9 proc. głosów (pozwoli to na zdobycie 43 miejsc w parlamencie).

Do zbudowania rządu KOK będzie potrzebowała zbudowania koalicji. Jej lider i najprawdopodobniej przyszły premier, 53-letni Petteri Orpo, po ogłoszeniu wyników podkreślił, że obiecuje "naprawić Finlandię i gospodarkę". – Myślę, że Finowie chcą zmian – mówił.

Jak dodał, zamierza negocjować ze wszystkimi ugrupowaniami, by uzyskać większość w parlamencie. Orpo wcześniej od 2015 do 2016 był ministrem spraw wewnętrznych, a w latach 2016–2019 szefem resortu finansów.

Zagraniczne media piszą o "końcu ery Sanny Marin". Polityczka wciąż jest popularna zwłaszcza wśród najmłodszych wyborców, ale – jak przypomina Agencja Reutera – do spadku notowań jej rządu przyczyniły się m.in. wzrost kosztów życia, hojne wydatki na emerytury i edukację (przez część społeczeństwa uznane za zbyt hojne), a także nagrania z imprezy, w której uczestniczyła Marin ze znajomymi.

Przeciwnicy polityczni oskarżali partię rządzącą m.in. o osłabienie gospodarki w czasie kryzysu związanego z wojną w Ukrainie.

Sanna Marin zabrała głos po przegranej

Marin po przegranej zabrała już głos. – Gratulacje dla zwycięzców wyborów, gratulacje dla Partii Koalicji Narodowej, gratulacje dla Partii Finów. Demokracja przemówiła, a my zdobyliśmy mandaty w parlamencie. To sukces, nawet jeśli dziś nie zajęliśmy pierwszego miejsca – powiedziała.

Marin podkreśliła też, że ​​jej partia nie wyklucza rozmów o koalicyjnej współpracy ze zwycięską KPK, ale z pewnością nie stworzy rządu z Partią Finów. W kampanii wyborczej wprost nazwała ją "jawnie rasistowską". Partia Finów obiecywała m.in. ograniczenie "szkodliwej" imigracji z krajów rozwijających się spoza UE.

Uprawnionych do głosowania było 4,5 miliona mieszkańców Finlandii, a frekwencja wynosiła wyniosła 71,9 procent. Rządowi Marin przypisuje się m.in. sukces w dążeniu do dołączenia kraju do NATO. Turcja, jako ostatni z 30 członków Sojuszu, zatwierdziła wniosek Finlandii. Za dołączeniem do NATO opowiadała się od dawna także zwycięska KOK.

