Prokremlowski bloger zginął w wybuchu w Petersburgu. Ładunek miał znajdować się... w statuetce

Daria Siemion

W niedzielę 2 kwietnia doszło do wybuchu w jednej z kawiarni w Sankt Petersburgu. Był to zamach na proputinowskiego blogera Władlena Tatarskiego. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Oto co wiadomo w tej sprawie.