Gracze hejtują aktorkę z remake'u "Resident Evil 4". Twierdzą, że zniszczyła im grę

Niedawno światło dzienne ujrzał remake kultowego "Resident Evil 4", który podzielił graczy. Części z nich nie spodobał się fakt, że postaci Ady Wong głosu użyczyła nowa aktorka. Zdaniem hejterów odtwórczyni roli "zepsuła im grę", a powód był dość miałki.

Aktorka podkładająca głos Adze Wong w remake'u "Resident Evil 4" padła ofiarą hejtu. Fot. kadr z gry "Resident Evil 4"

Remake gry "Resident Evil 4" spotkał się z pozytywnym przyjęciem ze strony krytyków. Graczom nie spodobał się jednak głos agentki o imieniu Ada Wong. Według niektórych w oryginale bohaterka brzmiała znacznie lepiej

Odtwórczyni Wong, Lily Gao, padła ofiarą hejterów w mediach społecznościowych

Odświeżona wersja kultowego tytułu ukazała się na PlayStation, Xboksie i PC

"Resident Evil 4" - hejt na odtwórczynię roli Ady Wong

"Resident Evil 4" to remake survival horroru z 2005 roku o tym samym tytule. Fabuła skupia się na losach rządowego agenta Leona S. Kennedy'ego, który sześć lat po zniszczeniu Raccoon City dostaje specjalne zadanie od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bohater musi odnaleźć córkę głowy państwa, Ashley Graham, która zaginęła w Hiszpanii. Na miejscu Leon odkrywa, że dziewczyna została zarażona niebezpiecznym pasożytem zwanym Las Plagas.

Odświeżona wersja gry od wywodzącej się z Japonii firmy Capcom trafiła do sprzedaży 24 marca bieżącego roku i znalazła się w ofercie posiadaczy PlayStation 4 i 5, PC oraz Xbox Series X/S.

Na potrzeby remake'u m.in. poszerzono relację między Leonem a Ashley, wydłużono ich linie dialogowe, a także poprawiono płynność walki tak, by spełniała ona współczesne standardy rozgrywki. Choć członkowie oryginalnej japońskiej obsady dubbingowej powrócili w większości do swych ról sprzed lat, tego samego nie można powiedzieć o aktorach z anglojęzycznego wydania "RE4". Głosy bohaterów zastąpiono w wielu przypadkach nowymi odtwórcami. Ba, nawet modele postaci zastąpiono zupełnie innymi osobami.

Z tego też powodu głosu enigmatycznej agentce o imieniu Ada Wong użyczyła nie Sally Cahill z oryginału, a urodzona w Chinach kanadyjska aktorka Lily Gao ("Resident Evil: Witajcie w Raccoon City"). Niektórym fanom tytułu nie przypadła do gustu barwa jej głosu. Swoją reakcję tłumaczyli tym, że bohaterka brzmi w remake'u na znudzoną i antypatyczną. Hejterzy posunęli się nawet do stwierdzenia, że Gao zepsuła grę.

W mediach społecznościowych na Gao wylało się istne szambo. Pod jej postami na Instagramie można było znaleźć tysiące nienawistnych komentarzy na temat jej gry aktorskiej. "Spie*doliłaś tę grę" – brzmiał jeden z nich. W odpowiedzi na hejt aktorka wyłączyła możliwość dodawania opinii pod jej zdjęciami.

Nadmieńmy, że w pierwszym tygodniu od premiery na PlayStation 5 udało się sprzedać 89 662 kopii "Resident Evil 4", natomiast na PlayStation 4 - 85 371. Remake otrzymał wysokie noty od recenzentów. GameSpot, IGN i Shacknews ocenili go 10/10.

"Remake 'Resident Evil 4' to świetna gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, która czerpie zbyt wiele inspiracji z tego, co w serii nastąpiło znacznie później, niż z tego, co czwarta część sobą zapoczątkowała" – czytamy w recenzji strony PC Gamer.

