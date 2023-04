Nowe fakty ws. poszukiwań Jacka Jaworka. Śledczy czekają na pomoc z USA

Mateusz Przyborowski

P rokuratura przedłużyła śledztwo ws. Jacka Jaworka o kolejne kilka miesięcy. Powodem jest oczekiwanie na materiały uzupełniające, o które polscy śledczy zwrócili się do USA. Zabójca trzech osób przed laty pracował za granicą, jest poszukiwany od lipca 2021 roku i do dziś nie wiadomo, co się z nim dzieje.