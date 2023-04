Martyna Wojciechowska zasmuciła fanów tym komunikatem. "Żegnam się"

Martyna Wojciechowska za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieściła komunikat, w którym obwieściła, że żegna się z fanami swojego kanału. W obszernym wpisie podróżniczka przedstawiła powody tej decyzji. Jej obserwatorzy wykazali się dużym zrozumieniem. "Nadal głęboko wierzę w to, że najważniejsza jest jakość" – zaznaczyła dziennikarka.

Martyna Wojciechowska przekazała, że robi sobie przerwę. "Żegnam się" Fot. Instagram.com / @martyna.world

Martyna Wojciechowska przez ćwierć wieku pracy w mediach osiągnęła tak wiele, że spokojnie mogłaby obdzielić CV kilka osób

W 2021 roku postanowiła wystartować z własnym kanałem na YouTubie, który szybko zyskał liczne grono fanów

Podróżniczka zapraszała do rozmów znane twarze, ale także bohaterów i bohaterki dnia codziennego

W poniedziałek (3 kwietnia) przekazała, że jest zmuszona zrobić przerwę. Przedstawiła powody

Martyna Wojciechowska to twarz, którą doskonale kojarzą młodsi i starsi. Programy o tematyce podróżniczej to jej specjalność. Dziennikarka dobrze radzi sobie także jako influnecerka - na Instagramie śledzi ją ponad 2 mln użytkowników.

Świetnie sprawdza się także w roli youtuberki. Przypomnijmy, że w 2022 roku została doceniona w plebiscycie #HASZTAGI ROKU. Otrzymała statuetkę "Influencera Roku". Praktycznie w tym samym czasie dostała Słynny Srebrny Przycisk od YouTuba za 100 tys. subskrypcji na kanale "DALEJ". Obecnie subskrybuje go już ponad 130 tys. użytkowników. "Ponad rok temu zaczęłam nagrywać rozmowy, z ludźmi, którym się chce. Często są to osoby nieoczywiste i nieznane, a tematy niekoniecznie łatwe i przyjemne, ale wierzyłam, że znajdzie się ktoś, kto będzie moim Widzem/Słuchaczem. Dziś to całkiem duża i zaangażowana społeczność, za co z całego serca Wam dziękuję" – pisała poruszona.

Tymczasem okazuje się, że Wojciechowska musi przyhamować z działalnością na YouTubie. Poinformowała o tym z początkiem kwietnia.

"ŻEGNAM SIĘ. Nie na zawsze. Na jakiś czas. I zawieszam kanał DALEJ. Do odwołania. W zalewie bylejakości i powierzchowności szybko tworzonych treści ja nadal głęboko wierzę w to, że najważniejsza jest jakość" – przekazała Wojciechowska.

"Znacie mnie i wiecie, że jeśli coś robię to całym sercem, nigdy na pół gwizdka" – dodała. "Inne projekty też czekają w kolejce do realizacji, próbuję pisać… Doba ma tylko 24 godziny, a jestem też przede wszystkim mamą" – podkreśliła.

"Byłabym niepoważna, gdybym nagrywała kolejne odcinki na kanał DALEJ bez poświęcenia moim Gościom i tematom należytej uważności. Dlatego z żalem, ale robię przerwę" – wyjaśniła podróżniczka.

Dziennikarka poinformowała także, że aktualnie skupia się nad programem emitowanym w TVN. "Jestem teraz w trakcie nagrań kolejnych odcinków programu 'Kobieta na krańcu świata' i wierzcie mi, że będzie to sezon wyjątkowy" – zapowiedziała.

Fani kanału nie są pocieszeni tą nowiną, ale starają się wspierać Wojciechowską w każdej jej decyzji. "Gorszej wiadomości dzisiaj nie będzie... Czekam na powrót ! Wpadłam w ten kanał po uszy i nie mam chęci z nie niego wybywać. Martyno, czekam. Nie każ zbyt długo"; "Szacun ogromny za takie podejście! Coraz rzadsze w dzisiejszych czasach"; "Dziękujemy za każdą z rozmów, która już pojawiła się na kanale! Martyna jesteś wielka" – pisali.