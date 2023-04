Finlandia we wtorek będzie członkiem NATO. Rosja reaguje poważnym groźbami

Finlandia we wtorek stanie się oficjalnie członkiem NATO. Rosja w związku z tym już ogłosiła, że wzmocni swoje zdolności militarne na zachodzie i północnym-zachodzie kraju.

Finlandia we wtorek będzie w NATO. Rosja grozi w tej sprawie. Fot. Pool Sputnik Kremlin/Associated Press/East News

Wschodnio-północna granica NATO od wtorku się powiększy. Do Sojuszu przystąpi bowiem oficjalnie Finlandia

Dzieje się to mimo protestów i gróźb Kremla. Już teraz Moskwa zapowiada, że teren graniczący z Finlandią będzie dozbrojony

– Rosja wzmocni swoje zdolności militarne w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na oczekiwane przystąpienie Finlandii do NATO we wtorek – poinformował w poniedziałek rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gruszko, cytowany przez agencję informacyjną RIA.

Finlandia we wtorek będzie w NATO. Rosja grozi

Finlandia i Szwecja (wnioskowi Szwecji sprzeciwiają się Turcy ze względu na prokurdyjską politykę Sztokholmu) złożyły wniosek o członkostwo w NATO w zeszłym roku po inwazji Rosji na Ukrainę. Finlandia ma 1300-kilometrową granicę z Rosją.

Z kolei rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu mówił jeszcze w zeszłym roku, że Rosja podejmuje "odpowiednie środki zaradcze" i utworzy 12 jednostek i dywizji w swoim zachodnim okręgu wojskowym.

Teraz Gruszko to doprecyzował. – Będziemy wzmacniać nasz potencjał militarny na kierunku zachodnim i północno-zachodnim. W przypadku rozmieszczenia sił i środków innych członków NATO w Finlandii, podejmiemy dodatkowe kroki w celu niezawodnego zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Rosji – przekazał rządowej agencji prasowej polityk.

W poniedziałek poznaliśmy datę oficjalnego przystąpienia Finlandii do NATO. – We wtorek po raz pierwszy podniesiemy fińską flagę właśnie tutaj, w kwaterze głównej NATO. To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, dla bezpieczeństwa krajów nordyckich i dla całego NATO – powiedział dziennikarzom w Brukseli sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg. Jego słowa cytowały m.in. Agencja Reutera i Associated Press.

Stoltenberg: To nie Moskwa decyduje, kto będzie członkiem NATO

Stoltenberg przekazał, że w związku z dołączeniem Finlandii do NATO bezpieczniejsza będzie także sąsiadująca z Finlandią Szwecja, która zgody na dołączenie do Sojuszu dotąd nie uzyskała.

– To nie Moskwa decyduje, kto będzie członkiem NATO, a kto nie, o tym decydują kraje członkowskie. One jasno to zademonstrowały – przekazał Stoltenberg. – Ciesząc się z dołączenia Finlandii do NATO, będziemy jednocześnie starać się o to, by Szwecja wkrótce do niej dołączyła – zaznaczył.

Data dołączenia – 4 kwietnia – zbiegnie się z rozpoczynającym się w Brukseli dwudniowym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich NATO. 4 kwietnia to również 74. rocznica powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego.

O tym, że Finlandia na pewno dołączy do NATO, wiadomo było od kilku dni. Turcja była ostatnim z 30 członków NATO, który w zeszłym tygodniu zaakceptował wniosek Finlandii.

"Z zadowoleniem przyjmuję głos Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, aby zakończyć proces ratyfikacji Finlandii. Dzięki temu cała rodzina NATO będzie silniejsza i bezpieczniejsza" – napisał wówczas na Twitterze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.