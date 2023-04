F inlandia we wtorek wchodzi do NATO. Ma to ogromne znaczenie wojskowe i polityczne w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego z Rosją, ponieważ oba kraje graniczą ze sobą, a mówiąc delikatnie - Finowie nie pałają sympatią do Rosjan.





Finlandia we wtorek wchodzi do NATO. Dlaczego dopiero teraz i co to zmienia?

Daria Siemion

Finlandia we wtorek wchodzi do NATO. Ma to ogromne znaczenie wojskowe i polityczne w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego z Rosją, ponieważ oba kraje graniczą ze sobą, a mówiąc delikatnie - Finowie nie pałają sympatią do Rosjan.