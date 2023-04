"I tak już masz tłustą du**". Żenująca reakcja medalistki olimpijskiej na wpis Jachiry

Zofia Klepacka, sportsmenka, która swojego czasu "wsławiła się" homofobicznymi wypowiedziami, tym razem postanowiła zareagować na wpis Klaudii Jachiry. Gdy posłanka KO napisał na Facebooku, że 2 kwietnia nie skusi się na "papieską kremówkę", sportsmenka miała napisać: "No lepiej nie, bo i tak już masz tłustą du**". Wpis już zniknął, ale "Super Express" zdążył zrobić screena tej wiadomości.

"Zofia Klepacka znalazła wreszcie konkurencję, w której czuje się najlepiej: chamskie komentarze" – napisała w mediach społecznościowych Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej. O co poszło? O komentarz Klepackiej pod wcześniejszym wpisem posłanki KO. Gdy 2 kwietnia zapowiedziała, że nie skusi się na "papieską kremówkę" z Pendolino.

"Jeżeli chodzi o kremówki, to dziękuję - NIE!" – napisała. Pod wpisem wywiązała się dyskusja zwolenników i przeciwników upamiętniania rocznicy śmierci papieża kremówkami oraz "robienia z tego agitacji religijnej". Ale głos zabrała też... sportsmenka i utytułowana windsurferka, Zofia Klepacka: "No lepiej nie bo i tak już masz tłustą du**" – brzmiał wpis wysłany z jej konta. Nim zniknął, screena zdążyli zrobić m.in. dziennikarze "Super Expressu", którzy opisali sprawę.

Sama Jachira "ofensywę" z kremówkami skomentowała jeszcze słowami: "Dzień jak co dzień: w stolicy Marsz Papieski, a w Pendolino darmowe kremówki. W tym całym szaleństwie związanym z ochroną oprawców, a nie ofiar, znalazło się na szczęście miejsce na racjonalizm. Wraz z Zieloną Ekipą wzięliśmy udział w spotkaniu z prof. Richardem Dawkinsem podczas Dni Ateizmu 2023. Mam nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom jeszcze kiedyś przyjdzie nam żyć w świeckim państwie, a na to Zieloni mają plan" – stwierdziła, nawiązując do politycznych planów Zielonych, z którymi jest od niedawna związana.

Klepacka "zasłynęła" wypowiedziami o osobach LGBT

Zofia Klepacka (pełne nazwisko to Noceti-Klepacka) jest polską windsurferką, mistrzynią i dwukrotną wicemistrzynią świata w olimpijskiej klasie RS:X, a także brązową medalistką XXX letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. W ostatnich latach głośno było o niej ze względu na jej poglądy, dzięki którym stała się "ulubienicą prawicy".

Cztery lata temu "zasłynęła" m.in. homofobicznymi wypowiedziami pod adresem osób LGBT. Najgłośniejsza sprawa dotyczyła jej spotkania z Kingą Rusin, do którego doszło przed lokalem wyborczym podczas wyborów do europarlamentu. Dziennikarka miała krzyczeć w stronę windsurferki "wstyd". Klepacka powtarzała też narrację prawicy o "seksualizacji" dzieci w szkołach. "To niszczy dziecko i rodzinę. Powinno być odwrotnie, tak żeby jak najpóźniej rozbudzać tę seksualność" – podkreślała.

Z kolei w 2021 roku wstawiła zdjęcie USG jednego ze swoich dzieci i napisała: ""W 10 tygodniu tak wygląda dziecko. Nie jakiś zlepek komórek, jak to większość celebrytów powtarza i wmawia innym... To jest dziecko, które ma prawo żyć!!!". W odpowiedzi jej profil został zalany komentarzami z numerem telefonu do Aborcyjnego Dream Teamu. – Rzuciły się na mnie rozwścieczone macice, feministki... – komentowała potem. Zapytała też: "Może wy potrzebujecie faceta?".

