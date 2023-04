Matka i brat Tomasza Komendy przerywają milczenie. "To początek jego upadku"

Tomasz Komenda nie schodzi z ust polskiej opinii publicznej. Najpierw o niesłusznie skazanym mężczyźnie wypowiedziała się jego była partnerka, teraz głos zabrała jego najbliższa rodzina. – Udaje, że nas nie zna. Nie chce mieć z nami nic wspólnego – mówi o swoim synu Teresa Klemańska w najnowszym wywiadzie. Jego brat dodaje, że to "dopiero początek upadku Tomka".

Teresa Klemańska, matka Tomasza Komendy, stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że od dwóch lat nie rozmawiała z synem. – Udaje, że nas nie zna. Nie chce mieć z nami nic wspólnego – powiedziała w wywiadzie udzielonym portalowi Onet.pl.

Jak dodała, to zasługa jej najstarszego syna (Komenda ma trzech braci), który "steruje Tomkiem". – Dopóki mieszkał z nami, było wszystko okej. Teraz Tomek ma złych doradców. Jest pod wpływem Maćka, który nim steruje. To, co się stało z Tomkiem, to jest jego zasługa. Zobaczymy, jak daleko dojdzie. Spełnia marzenia wszystkich, tylko nie swoje – stwierdziła.

Kobieta użyła też mocniejszych słów. – Jeżeli może, to niech usunie tatuaż z rękawa z napisem "Kocham cię mamo", bo jest nieprawdziwy i fałszywy. To jest kłamstwo. Po co ten napis? Przecież ja już dla niego umarłam. On mnie pochował żywcem – powiedziała.

Dobrego zdania o swoim bracie nie ma też Krzysztof Klemański. – Jeszcze usłyszymy o Tomku, bo to dopiero początek jego upadku – stwierdził jeden z młodszych braci Komendy. Mężczyzna dodał także, Tomasz Komenda "odwrócił się bez mrugnięcia okiem" od najbliższych. – Zostawił nas jak śmieci – nie krył żalu Klemański.

I dodał: – Gdy się obudzi, będzie sam. Już jest sam, bo wkoło niego pozostali tylko świetni aktorzy, którzy znikną, gdy skończą grać spektakl. Raz zniszczyli mu życie ludzie z wymiaru sprawiedliwości. Teraz robią to ludzie z najbliższego otoczenia. Serce nam pęka, ale nie możemy nic zrobić.

Była partnerka wydała oświadczenie ws. Komendy

Tomasz Komenda znowu jest na ustach całej Polski. Jego była partnerka Anna Walter poinformowała w niedawnym oświadczeniu, że niesłusznie skazany mężczyzna ma cierpieć na nowotwór z przerzutami.

W oświadczeniu padły też poważne oskarżenia. Anna Walter zarzuciła byłemu partnerowi, że ten "był agresywny", "wydawał pieniądze na narkotyki" i "zwleka z płaceniem na dziecko". "Złożyłam zawiadomienie na policję, bo groził uprowadzeniem dziecka, które jednak w późniejszym czasie wycofałam ze względu na poważną chorobę Tomka" – tłumaczyła.

"W sądzie przedstawił, że ma nowotwór z przerzutami i brak szans. Nie chciałam mu niszczyć ostatnich dni życia, prosiłam go i błagałam tysiąc razy, żebyśmy się polubownie dogadali" – poinformowała była partnerka Tomasza Komendy.

Kim jest matka Tomasza Komendy?

Kiedy Tomasz Komenda wyszedł na wolność po 18 latach, mówił mediom, że przetrwał w więzieniu jedynie dzięki rodzinie. Przyznał wprost, że miał myśli samobójcze. Jak pisaliśmy niedawno w naTemat, kiedy cała Polska żyła sprawą Tomasza Komendy, to właśnie Teresa Klemańska stała na pierwszej linii i walczyła o sprawiedliwość dla swojego syna.

"Kiedy zapadł wyrok skazujący jej dziecko na 25 lat więzienia, jej świat się rozsypał. Jednak nie poddała się i walczyła o syna – Tomasza Komendę – do ostatniej łzy, do momentu, kiedy usłyszała, że jest niewinny. Teraz walczy o jego codzienność i uczy, jak żyć w świecie, który tak bardzo się zmienił" – czytamy w opisie książki Grzegorza Głuszaka "Walka przez łzy. Matka Tomasza Komendy Teresa Klemańska", wydanej w 2019 roku.

Cztery lata temu w "Uwadze" TVN opowiadała, jak wyglądał czas, kiedy cała rodzina Komendy musiała bezradnie czekać na jakiś przełom w sprawie. Klemańska opowiadała, że miała momenty załamania.

– Wtedy najbardziej pomogła rodzina. Wytłumaczyli, że zaglądanie do kieliszka to nie jest dobra droga. Chcę im za to dziś podziękować. Byłam już w takim momencie, że chciałam otruć się tabletkami. Zostawiłam nawet list pożegnalny, ale syn, który wcześniej wrócił do domu, znalazł mnie i uratował – przyznawała kobieta.