Anna Walter nigdy nie została żoną Tomasza Komendy. Wiadomo, dlaczego nie wzięli ślubu

Anna Walter nie jest żoną Tomasza Komendy. Para ma tylko wspólne dziecko, syna Filipa. Nigdy nie wzięli ślubu, a ostatecznie się rozstali. Wiadomo, dlaczego tak się stało. Mówiła o tym otwarcie sama Walter, chociaż na początku niezbyt szczegółowo.

Anna Walter i Tomasz Komenda. Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Tomasz Komenda był związany z Anną Walter. Para nie wzięła ślubu, choć ten był w planach

W lutym 2022 roku Anna Walter przekazała mediom, że jej partner odszedł od rodziny latem 2021 roku

Wówczas nie chciała komentować zbyt szeroko, co było powodem rozstania. W marcu tego roku dowiedzieliśmy się więcej o tym, co działo się w związku

Niesłusznie skazany Tomasz Komenda spędził w więzieniu aż 18 lat. Po wyjściu na wolność mężczyzna uczył się życia od nowa przy wsparciu swoich najbliższych. – Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi tego, co straciłem. Czy to 12, czy 18 milionów, to tylko moneta. Moich lat nikt już nie wróci – mówił w "Uwadze!" TVN.

Historia związku Tomasza Komendy i Anny Walter

Mężczyzna związał się z Anną Walter. Kobieta miała za sobą przemocowy związek i sama wychowywała dwójkę dzieci. – Urzekło mnie w Tomku przede wszystkim to, że jest dobrym człowiekiem i ma złote serce. Lubię jego podejście do życia, to jak podchodzi do moich dzieciaków i jak podchodzi do mnie – mówiła "Faktowi" kobieta.

W poprzednim związku była 14 lat. – Źle wspominam tamten okres, bo bardzo szybko pojawiła się przemoc psychiczna, a ostatnie dwa lata to już było naprawdę ciężko, bo ta sytuacja zaczęła się przekładać też na dzieci, dlatego po prostu uciekłam. U Tomka znalazłam to, czego wcześniej nie doświadczyłam, czyli miłość, szacunek i to, że liczy się z moim zdaniem, kocha mnie i moje dzieci oraz najlepiej jak potrafi się o nas troszczy – opowiadała.

Walter poznała Komendę przez aplikację randkową. Jak opowiadała, to koleżanka namówiła ją do założenia konta. – Zobaczyłam tam Tomka i napisałam do niego, że fajnie go zobaczyć po tej stronie życia – relacjonowała. Potem kontakt im się urwał, ale spotkali się ponownie przypadkiem na ulicy.

Para na początku była szczęśliwa. W planach był też ślub. Komenda oświadczył się Walter na premierze filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". – Chciałbym mieć ślub kościelny, marzę, żeby Ania w białej sukni stanęła ze mną na ślubnym kobiercu. To będzie nasze święto – mówił wówczas mężczyzna.

W 2020 roku urodził się im syn Filip. Informowali o tym m.in. bracia Collins. Od niedawna Tomasz Komenda pracuje w ich fundacji. "It’s a boy! Wczoraj nasz fundacyjny przyjaciel, Tomek Komenda wraz z narzeczoną, zostali rodzicami. Filip przyszedł na świat o godzinie 15:03. Gratulujemy!" – napisali dwa lata temu na Facebooku.

Dlaczego Komenda i Walter nie wzięli ślubu?

Ostatecznie do ślubu nie doszło. Para rozstała się. – Nie chciałabym za bardzo tego komentować. Jeszcze do niedawna walczyłam o naszą rodzinę, ale teraz najważniejsi są dla mnie moi synowie i moje zdrowie – mówiła w lutym 2022 roku Pudelkowi Walter, dodając, że "Tomek odszedł od rodziny latem 2021 roku".

Niedawno z kolei kobieta w rozmowie z "Super Expressem" powiedziała, że "Tomek nic dziecku nie daje i sprawa trafiła do sądu". – Ludzie myślą, że ja się pławię w luksusie, że skorzystałam z milionów, które dostał Tomasz i żyję sobie na wysokim poziomie. A to wszystko jest nieprawdą. Dopiero teraz sąd przyznał mi alimenty na dziecko, a trwało to aż rok – wyznała.

"SE" dowiedział się, że Komenda ma ponoć odwołać się od wyroku ws. alimentów, gdyż "są zdecydowanie za wysokie". Komenda ma być też poważnie chory. Ma cierpieć na nowotwór z przerzutami. "W sądzie przedstawił, że ma nowotwór z przerzutami i brak szans. Nie chciałam mu niszczyć ostatnich dni życia, prosiłam go i błagałam tysiąc razy, żebyśmy się polubownie dogadali" – poinformowała Anna Walter.