Żona Kondrata projektuje kimona. Uwagę zwracają ceny projektów od Turnau

Pod koniec marca w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbył się pokaz mody marki, którą założyła żona znanego aktora i córka słynnego kompozytora. W ofercie są przede wszystkim wygodne kimona w klasycznej, eleganckiej czerni. Wiadomo, że ceny projektów od Antoniny Kondrat nie są na kieszeń przeciętnego Polaka.

Żona Marka Kondrata sprzedaje kimona. Ceny projektów Antoniny Turnau Fot. Jan GRACZYNSKI/East News

Antonina Turnau to prywatnie 33-letnia córka 55-letniego muzyka Grzegorza Turnaua, a także żona 72-letniego aktora Marka Kondrata

Kobieta od zawsze z dużą ostrożnością wypowiada się na temat spraw prywatnych

Tymczasem okazuje się, że zawodowo żona Kondrata obecnie rozwija skrzydła w branży modowej

Można zakupić kimona jej projektu. Ile trzeba dać za jedno?

Antonina Turnau poznała swojego przyszłego męża, kiedy była jeszcze dzieckiem. Kiedy miała około dwudziestu kilku lat i studiowała, próbowała swoich sił w roli reporterki programu "Wszystko o kulturze", który można było oglądać na TVP2.

Właśnie wtedy, w 2012 roku między Kondratem, który był już po 60-stce, a młodą kobietą wykiełkowało miłosne uczucie. Zaczęli się spotykać się, kiedy córka słynnego kompozytora i aranżera piastowała stanowisko menedżerki w firmie Kondrata. Po trzech latach, w 2015 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a po kolejnych trzech, w 2018 roku na świat przyszła ich córka Helena. Dziewczynka ma obecnie 5 lat.

Jakiś czas temu para wraz z córką przeprowadziła się do Hiszpanii. – Mamy dom w Hiszpanii, więc gdy tylko pojawia się ochota na wyjazd, jedziemy właśnie tam, trochę 'pomieszkać'. Ostatnio pokochaliśmy też Beskid. Jest tam taka chatka, w której nie ma zasięgu: ani telefonu, ani internetu, o telewizji nie wspominając. Nigdzie tak wspaniale nie wypoczywam. Totalny reset – mówiła kobieta w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla "Fashion Magazine" w lipcu 2022 roku.

Teraz żona Marka Kondrata wróciła do Polski, by zaprezentować swoją pierwszą kolekcję modową. Antonina Kondrata zaprojektowała kimona. I to nie byle jakie.

Jak czytamy na facebookowym profilu marki, projekty "charakteryzuje dbałość o detal, o jakość i komfort, a także unikatowość modeli, które powstają tylko w kilku egzemplarzach".

"Antonina Kondrat na bazie kroju kimono tworzy cały wachlarz ubrań: od ciepłych płaszczy i kurtek zimowych, przez trencze i płaszcze przeciwdeszczowe po lekkie, jedwabne sukienki, żakiety i marynarki. Bez rozmiaru, bez płci i bez wieku" – opisano markę.

Na pokazie w Krakowie pojawili się między innymi Joanna Kulig oraz jej ojciec Grzegorz Turnau. "Byłem w piątek 31.03 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha jako oprawca muzyczny, ale przede wszystkim jako ojciec podziwiający pracowitą, utalentowaną i KOCHANĄ córkę. Cieszę się z jej sukcesu, ale przede wszystkim z aury, która tej twórczości towarzyszy, przyciągając piękne, promienne osoby. Dziękuję Wam wszystkim (także tym, których nie widać na wycinance) i nie mogę się doczekać kolejnego pokazu" – napisał na Facebooku kompozytor. Zabrakło jednak męża kobiety, która kształciła się w SAPU, czyli krakowskiej Szkole Artystycznej Projektowania Ubioru. Ceny kimon, które oferuje Antonina Kondrat, nie należą do najniższych. Jak poinformowała Interia, za projekt trzeba zapłacić nawet 1600 złotych.

Jakiś czas temu Marek Kondrat zaprezentował się w projekcie żony. Zdjęcie można znaleźć na instagramowym profilu marki.