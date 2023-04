Katastrofa kolejowa w Holandii. Wagon stanął w płomieniach, duża akcja ratunkowa

Pociąg pasażerski zderzył się z konstrukcją budowlaną, znajdującą się na torach w południowej Holandii. Przedstawiciele holenderskich służb przekazali, że trwa akcja ratunkowa. W wyniku wypadku wiele osób zostało rannych.

Miejscowość Voorschoten, w której doszło do zdarzenia Google Maps

4 kwietnia w południowej Holandii pociąg pasażerski uderzył w sprzęt konstrukcyjny, znajdujący się na trasie

Pierwsze informacje głosiły, że w zderzeniu brały udział pociąg pasażerski i towarowy

Pociągiem pasażerskim podróżowało co najmniej 50 osób, wiele z nich zostało rannych

We wtorek ok. godziny 4 w rejonie miejscowości Voorschoten w południowej Holandii doszło do zderzenia na trasie Haga-Amsterdam. Przedstawiciele kolei holenderskich (NS) poinformowali, że z powodu wypadku zawieszono ruch pociągów między Leiden Central a Hagą.

Holandia. Zderzenie pociągu pasażerskiego z towarowym

Pierwsze informacje mówiły o zderzeniu pociągu osobowego z towarowym. Kilkadziesiąt minut później przekazano, że skład osobowy uderzył w sprzęt konstrukcyjny, który został rozstawiony na trasie. W wypadku brał udział również pociąg towarowy. Służby będą badać tę sprawę.

Rzecznik kolei holenderskich Erik Kroeze przekazał, że w pociągu pasażerskim podróżowało co najmniej 50 osób, z czego 19 z nich w wyniku poniesionych obrażeń zostało przetransportowanych do pobliskich szpitali. Mniej rannym udzielono pomocy na miejscu wypadku. Holenderskie służby podają, że łącznie poszkodowanych jest 30 osób. Przedstawiciele służb poinformowali o jednej ofierze śmiertelnej.

Agencja prasowa ANP podała, że w wyniku zderzenia wykoleił się pierwszy wagon pociągu pasażerskiego, a ostatni stanął w płomieniach. Według rzecznika, na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.

