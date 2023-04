Dariusz Pachut obchodzi 38. urodziny. Doda zrobiła mu wyjątkową niespodziankę

Doda od kilku miesięcy jest w szczęśliwym związku z Dariuszem Pachutem. Jak się okazało, podróżnik obchodzi dzisiaj swoje 38. urodziny. Z tej okazji piosenkarka przygotowała dla ukochanego wyjątkowy prezent. Niespodzianka robi wrażenie!

Doda dała wyjątkowy prezent Pachutowi z okazji urodzin. Tort robi wrażenie Fot. VIPHOTO/East News

Dariusz Pachut 4 kwietnia obchodzi swoje urodziny. W tym roku podróżnik skończył 38 lat

Sportowiec od kilku miesięcy pozostaje w szczęśliwym związku z Dodą. Para nie szczędzi sobie czułości w życiu, jak i w social mediach

Tym razem wokalistka ponownie zaskoczyła swojego ukochanego. Niespodzianka urodzinowa robi wrażenie

Doda i Dariusz Pachut są obecnie jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Nie ukrywają swojego uczucia i chętnie dzielą się kadrami z codziennego życia. Fani kibicują parze, nieustannie podkreślając, jak piosenkarka i sportowiec są do siebie dopasowani.

Miłość do Doroty Rabczewskiej w pięknych słowach wyraził Dariusz Pachut. Niedawno na swoim Instagramie opublikował wpis, w którym zdradził, kim są przyjaciele. "To jedna dusza w dwóch ciałach" – napisał sportowiec.

Doda dała wyjątkowy prezent Pachutowi z okazji urodzin. Tort robi wrażenie

Jak się okazało, podróżnik 4 kwietnia obchodzi urodziny. W tym roku skończył 38 lat. Z tej okazji Doda postanowiła zrobić mu urodzinową niespodziankę i zamówiła dla wybranka wyjątkowy, wręcz personalizowany prezent. W swoich relacjach na Instagramie artystka pokazała jak razem z ukochanym obchodzili jego święto.

Czytaj także: Doda w obiektywie Dariusza Pachuta. Tak świętowali Dzień Kobiet

Doda wparowała do mieszkania swojego ukochanego z samego rana, śpiewając mu tradycyjne "sto lat". Trzymała w rękach wyjątkową niespodziankę. Trzeba przyznać, że prezent robił naprawdę ogromne wrażenie.

Czytaj także: Doda pojawiła się w "Love Island. Wyspa miłości". Zaskoczyła uczestników

Tort przedstawiał górę z wodospadem, na którą wdrapuje się Pachut. U podstawy wodospadu siedzą dwie myszki, które symbolizują parę, ponieważ podróżnik właśnie tak nazywa swoją ukochaną. Na samym szczycie widniała cyfra 38 i napis "Dareczek".

Zachwycony Pachut również postanowił nakręcić InstaStory, w którym poinformował swoich fanów o niedyspozycji głosowej i chorobie. Nie wróży to nic dobrego, gdyż, jak sam przyznał, lada moment wybiera się na kolejną wyprawę do Peru.

– No i z samego rana, oprócz tego, że moje gardło jest coraz gorsze, niespodzianka od myszki – przyznał sportowiec. – Taki ładny torcik na moje 38. urodziny. Tu jest wodospad, niebawem lecimy do Peru rozdziewiczyć dwa kolejne wodospady z projektu. Też nie mogło zabraknąć myszy. Lecę się kurować – poinformował Pachut. Po chwili pokazał kartki papieru, informując, że od jutra rozpoczyna "mega przygodę" i zachęcił swoich followersów do śledzenia jego wyprawy.

Doda opublikowała romantycznego nagranie z ukochanym

Pomimo tego, że na samym początku nikt nie dawał szans Dodzie i Pachutowi, ich relacja nieustannie kwitnie. Świadczy o tym, chociażby ostatnie nagranie opublikowane przez artystkę na Instagramie i TikToku.

Czytaj także: Doda zmartwiona sytuacją w domu. Jej ojciec znów ma komplikacje zdrowotne

Roześmiana Doda obejmuje ukochanego. Z kolei Dariusz Pachut, trzymając telefon, kręci się w kółko. Widać, że zakochanych nie opuszcza dobry humor.