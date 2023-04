Nastolatek kopiuje żenujący taniec Malika Montany. Raper jest dumny ze swojej "armii"

Bartosz Godziński

M alik Montana nagrał w jego mniemaniu zabawny filmik na TikToku, na którym wskakuje na blat w McDonaldzie i wykonuje taneczne ruchy. Na rapera wylała się fala krytyki, ale nie wszystkim się to nie podobało - już znalazł naśladowcę. Nastolatek z "Armii Malika" zrobił to samo. Co na to idol? Cieszy się, że stworzył "viral".