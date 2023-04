Policja ruszyła ze specjalną akcją w całej Polsce. Będzie łatwiej o mandat na drodze

1 kwietnia policjanci ruszyli z nową ogólnopolską akcją, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Tym razem funkcjonariusze skupiają się na konkretnej grupie uczestników ruchu.

W całej Polsce rusza nowa akcja policji. Fot. NewsLubuski/East News

"Jednośladem bezpiecznie do celu" to akcja profilaktyczna, mająca na celu przypominanie i uświadamianie kierującym jednośladami o tym, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego oraz o zagrożeniach z tym związanych. To również czas na promowanie właściwych zachowań wobec innych użytkowników drogi.

Policjanci przypominają, że droga jest dla wszystkich, o czym wielu kierowców na co dzień po prostu zapomina.

"Tym samym korzystając z niej, mamy nie tylko prawa, ale i obowiązki. Przestrzegajmy przepisów prawa, w szczególności dozwolonej prędkości jazdy oraz zasad pierwszeństwa przejazdu. Sygnalizujmy zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Warto też zadbać o bycie widocznym na drodze" – wylicza policja.

Akcję organizuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przy współpracy z firmą, która wyemituje spoty na swoich ekranach i kurtynach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych.

Akcja "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Dodajmy, że to kolejne tego typu zaplanowane działania służb w ostatnim czasie. W lutym mundurowi informowali o akcji pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego".

Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi czy urządzeniami transportu osobistego i innymi wspomagającymi ruch. Pod lupą funkcjonariuszy było zwłaszcza zachowanie kierowców wobec pieszych czy rowerzystów. Podobna akcja miała miejsce również w marcu tego roku.

Policjanci wskazują, że pieszych, rowerzystów czy osoby poruszające się na hulajnogach, rolkach nie chronią aktywne czy bierne systemy bezpieczeństwa i w porównaniu do innych uczestników ruchu drogowego są bardziej narażeni na wypadki. Szczególnie znaczącą część ofiar wypadków wciąż stanowią piesi.

Nowy taryfikator dla kierowców

Jak już informowaliśmy wcześniej w naTemat, w 2022 roku w życie weszły nowe, ostrzejsze przepisy dla kierowców. Nowy taryfikator punktów karnych wśród wykroczeń zagrożonych najwyższą liczbą wymienia "naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych".