T o już przykład skrajnej głupoty i poczucia bezkarności. Na jednym z głównych skrzyżowań w Łodzi kierowcy zrobili sobie... tor do driftowania. Było "latanie" bokiem BMW, race i sporo dymu. Do sieci trafiło zdumiewające nagranie z tych popisów.





Co za stan umysłu. Tak się skończyło driftowanie na skrzyżowaniu w Łodzi

redakcja naTemat

To już przykład skrajnej głupoty i poczucia bezkarności. Na jednym z głównych skrzyżowań w Łodzi kierowcy zrobili sobie... tor do driftowania. Było "latanie" bokiem BMW, race i sporo dymu. Do sieci trafiło zdumiewające nagranie z tych popisów.