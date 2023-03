Wielka akcja policji. Można dostać mandat 1500 zł lub nawet stracić prawo jazdy

Komenda Główna Policji urządza w środę 22 marca na drogach całej Polski akcję "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego".

Wielka akcja policji 22 marca. Kierowcy powinni uważać na mandaty, a nawet na utratę prawa jazdy. Fot. News Lubuski / East News

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" to akcja w założeniu chroniąca pieszych, rowerzystów czy użytkowników innych urządzeń do przemieszczania się. Wszystko dlatego, że ich ochrona w Polsce stoi na poziomie niższym niż średnia unijna. Dlatego akcja prowadzona jest w środę 22 marca na drogach całej Polski. Kierowcom grozi nawet 1500 zł mandatu lub odebranie prawa jazdy. Ogólnopolska akcja policji zakłada, że patroli należy spodziewać się szczególnie w okolicy przejść dla pieszych czy przejazdów rowerowych. Spodziewane jest, że policja szczególną uwagę poświęci kierowcom, gdyż to oni stwarzają globalnie większe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warto pamiętać, by kierowca, który zbliża się do przejścia dla pieszych, zachował szczególną ostrożność i zwolnił, tak, by piesi byli bezpieczni. Policja ma więc mierzyć prędkość w okolicach przejść.

Kierowca łamiący przepisy może liczyć się z mandatem w wysokości 2500 zł przy przekroczeniu limitu prędkości o co najmniej 71 km/h. Może za to dostać też 15 punktów karnych.

Nie będzie litości dla kierowców, którzy dopuszczą się niebezpiecznych wykroczeń. Jeśli będą wyprzedzać na przejściu lub bezpośrednio przed nim, omijać pojazd, którego kierowca zatrzymał się, by przepuścić pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, , będzie mógł dostać mandat w wysokości 1500 zł i również otrzymać 15 punktów karnych. Stracić prawo jazdy może ten kierowca, który jadąc z zawrotną prędkością nie ustąpi pierwszeństwa pieszym. Nowy taryfikator mandatów dla kierowców. Za to można dostać 15 punktów Jak już informowaliśmy w naTemat, w 2022 roku w życie weszły nowe, ostrzejsze przepisy dla kierowców.

Nowy taryfikator punktów karnych wśród wykroczeń zagrożonych najwyższą liczbą wymienia "naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych".

15 punktów karnych można dostać za:

- niedostosowanie się do sygnałów świetlnych; - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście; - przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h; - objeżdżanie opuszczonych zapór; - wjeżdżanie na przejazd w chwili, gdy opuszczanie zapór już się rozpoczęło; - wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym; - wjechanie na przejazd, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie; - kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka; - kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających; - nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

- kierowanie pojazdem jadącym pod prąd autostradą lub drogą ekspresową.

Nowy taryfikator mandatów - ile punktów za wykroczenia?

W nowym taryfikatorze mandatów jest też kilka wykroczeń, za które jednorazowo można otrzymać mniej niż 15 punktów karnych.

14 punktów karnych można dostać za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w przedziale od 61 do 70 km/h.

12 punktów karnych można dostać za naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej, za naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.