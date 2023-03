Donald Trump postawiony w stan oskarżenia! To pierwsza taka sytuacja w historii USA

Donald Trump jest pierwszym prezydentem USA, który usłyszał zarzuty prokuratorskie. Republikanin został oskarżony o wręczenie łapówki gwieździe filmów pornograficznych Stromy Daniels, by ta milczała w sprawie ich kontaktów seksualnych.

Donald Trump usłyszał zarzuty. To historyczny moment w dziejach USA. Fot. Dennis Van Tine / STAR MAX / IPx/ Associated Press / East News

Wielka ława przysięgłych sądu na Manhattanie w Nowym Jorku postawiła Donalda Trumpa w stan oskarżenia. Powodem wręczenie łapówki gwieździe filmów erotycznych

Skazanie może uniemożliwić Trumpowi start w nadchodzących wyborach prezydenckich. Polityk zapewnił, że sam z kandydowania się nie wycofa

Republikanin zapewnia, że jest niewinny, a celem administracji Joe Bidena jest "polityczne prześladowanie"

Donald Trump usłyszał zarzuty. Prezydent USA stanie przed sądem

Akt oskarżenia pozostaje niejawny. Z tego powodu ciężko powiedzieć, jaka konkretnie kara grozi Donaldowi Trumpowi. Co więcej, według CNN były prezydent USA usłyszał nie jeden a 30 zarzutów związanych z oszustwami biznesowymi.

Donald Trump za pośrednictwem własnego serwisu społecznościowego Truth Social odniósł się do zarzutów. Jak stwierdził, mamy do czynienia z "politycznym prześladowaniem". Polityk uważa, że doszło także do ingerencji w proces wyborczy.

"Demokraci kłamali, oszukiwali i kradli w swojej obsesji, by »dorwać Trumpa«, ale teraz zrobili coś nie do pomyślenia: postawili zarzuty kompletnie niewinnej osobie w rażącym akcie ingerencji wyborczej" – napisał.

Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze wcześniej polityk wzywał swoich wyborców do zorganizowania demonstracji w jego obronie. Jeszcze w zeszłym tygodniu poinformował, że niedługo usłyszy zarzuty.

Donald Trump już zapowiedział, że bez względu na to, czy usłyszy zarzuty, czy nie, nie zrezygnuje z ubiegania się o stanowisko kandydata na urząd prezydenta z ramienia Partii Republikańskiej.

Co więcej, jeszcze wcześniej stwierdził, że w stan oskarżenia może postawić go jedynie "zdegenerowany psychopata", który "nienawidzi USA". "Potencjalna śmierć i destrukcja w przypadku takiego fałszywego oskarżenia mogą być katastrofalne dla naszego kraju? Dlaczego i kto miałby zrobić coś takiego?" – stwierdził.

O co chodzi z zarzutami dla Trumpa? Prezydent USA miał płacić gwieździe porno

Jako pierwsi o kolejnej aferze wokół Donalda Trumpa poinformowali dziennikarze "New York Timesa" oraz Agencji Reutera. Z ich ustaleń wynika, że w 2016 roku Donald Trump miał zapłacić 130 tys. dolarów dla gwiazdy filmów pornograficznych Stormy Daniels.

Powód? Republikanin łapówką chciał kupić milczenie aktorki. Wcześniej miał bowiem nawiązać z nią kontakty seksualne. Tymczasem konserwatysta nie tylko ma żonę, ale wielokrotnie w swoich wystąpieniach mówił o wartości rodziny.

– Nigdy nie miałem romansu ze Stormy Daniels ani nie chciałbym mieć romansu ze Stormy Daniels. To jest polityczne polowanie na czarownice, próbujące zdyskwalifikować czołowego kandydata – oświadczył po wybuchu afery Trump.

Przekazane środki nie wystarczyły. Daniels bowiem przyznała się do kontaktów z politykiem, co wywołało zainteresowanie prokuratury. Potajemne płatności miał zaaranżować były prawnik Trumpa Michael Cohen. Ten już został za to skazany na 3 lata pozbawienia wolności.

W ostatnich tygodniach były prezydent został wezwany na przesłuchanie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokurator okręgowy z Manhattanu Alvin Bragg.