Trump już w Nowym Jorku, będzie areszt? Jego obrońcy wypowiadają "totalną wojnę"

Alan Wysocki

Donald Trump przyjechał już do Nowego Jorku, gdzie we wtorek sąd przedstawi mu zarzuty w związku z domniemanym opłaceniem milczenia Stormy Daniels (miało się to odbyć z naruszeniem przepisów o finansowaniu kampanii wyborczej). Republikanie już zwołali protest w obronie byłego prezydenta. Nowojorska policja jest w stanie pełnej gotowości, a amerykańskie media ujawniają prawdopodobną linię obrony Trumpa.