Murdoch znów do wzięcia. Niespodziewanie zerwał zaręczyny po... dwóch tygodniach

Przez wielu seniorów wiek przedstawiany jest jako przeszkoda przed tym, by układać sobie życie, szczególnie miłosne. Zupełnie inną zasadę wyznaje 92-letni miliarder Rupert Murdoch, który lada moment miał się żenić. Ślubu jednak nie będzie.

Miliarder Rupert Murdoch zerwał zaręczyny. Ślub odwołany a on znów singlem Fot. zz/Dennis Van Tine / STAR MAX / IPx/Associated Press / East News

Miliarder miał dotąd cztery związki małżeńskie, z czego ostatni zawartł w 2016 roku

Latem miał ożenić się po raz piąty, ale zaręczyny zostały zerwane pod zaledwie dwóch tygodniach

Wybranka miliardera miała być za bardzo przywiązana do religii

Miliarder ogłosił zaręczyny 20 marca. Jego wybranką była niespełna 70-letnia prezenterka radiowa Ann Lesley Smith. Para widziana była razem na wakacjach, a ślub planowany był na lato. Jak wówczas ogłosił 92-latek, "bał się zakochać", ale "wiedział jednak, że po niej już nikogo nie będzie". Słow uwielbienia nie szczędziła także Ann Lesley Smith, która opisywała swój związek z Murdochem, nazywając go "darem od Boga".

Na dowód miłości i wierności oraz ambitnych planów, wybranka miliardera dostała pierścionek zaręczynowy o wartości 2,5 miliona dolarów.

Ekspresowy związek Murdocha ze Smith

Niezbyt długo przyszło parze cieszyć się wspólnymi chwilami i snuciem planów o wiciu gniazda. Po zaledwie dwóch tygodniach od przedostania się do mediów informacji o ślubnych planach pary, Murdoch zerwał zaręczyny.

Decyzji miliardera nie skomentował jego rzecznik prasowy, jednak do mediów przeciekły informacje o tym, co miało być powodem zerwania zaręczyn. Nieoficjalne ustalenia przekazane przez "Vanity Fair" mówią o tym, że kobieta miała być silnie przywiązana do wiary ewangelickiej, a to nie odpowiadało Murdochowi.

Przeszłość Ruperta Murdocha

Niedoszłe małżeństwo Murdocha miało być jego piątym. Ostatni ślub zawarł w 2016 roku z byłą partnerka Micka Jaggera - Jerry Hall. Ma łącznie szóstkę dzieci, z czego różnica wieku między najstarszą a najmłodszą wynosi 45 lat.

Murdoch jest amerykańskim wydawcą, właścicielem korporacji medialnej News Corporation oraz byłym właścicielem sieci MySpace. Jego majątek szacuje się na ponad 17 miliardów dolarów.