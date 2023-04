"Królowa życia" zatrzymana po zdemolowaniu hotelowego pokoju. Policja znalazła narkotyki

Katarzyna Alexander, znana pod pseudonimem Laluna, została zatrzymana po tym, jak w wynajętym na jej nazwisko hotelowym pokoju funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Podczas hucznej imprezy goście mieli zniszczyć wyposażenie. Bohaterka programu "Królowe życia" wydała oświadczenie w tej sprawie. Wyjaśniła, że nie było jej w owym pokoju. Pokryje jednak koszty.

– Pani Kasia Alexander została zabrana z hotelowego apartamentu, gdzie przebywała ze znajomymi. Podczas imprezy, którą sobie tam urządzili, doszło do zniszczenia pokoju. Obsługa hotelowa zaniepokojona dobiegającymi z pokoju odgłosami wezwała policję, która po przyjeździe znalazła przy awanturujących się osobach narkotyki. Wszyscy zostali zabrani na komendę – podano w "Super Expressie".

W rozmowie z tabloidem podinspektor Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji w Warszawie potwierdził, że w związku z imprezą w pokoju wynajętym przez kobietę zatrzymano pięć osób. Na miejscu zabezpieczono narkotyki.

– Potwierdzamy, że zostały zatrzymane trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Informacje o tym, co się wydarzyło, otrzymaliśmy od pracowników hotelu i na ich prośbę podjęliśmy interwencję. Potwierdzam również to, że zabezpieczyliśmy narkotyki oraz że został zdewastowany jeden z apartamentów. Jesteśmy w trakcie ustaleń, kto dokładnie dopuścił się poszczególnych czynów oraz do kogo należały zabezpieczone narkotyki, kto zniszczył pokój i kto go wynajął. Osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia sprawy – dodał podinspektor.

Oświadczenie Laluny. "Nie znajdowałam się pod wpływem żadnych narkotyków"

Na instagramowym profilu celebrytki zagościło oświadczenie, w którym odniosła się do informacji przekazywanych w mediach. Przekazała, że ona sama nie ma nic wspólnego z demolką ani ze znalezionymi tam substancjami psychoaktywnymi.

"W związku z wydarzeniami opisywanymi w mediach w dniu 4 kwietnia 2023 roku oświadczam, iż pokój hotelowy, w którym doszło do opisywanych zdarzeń był jedynie wynajęty na moje nazwisko, jednakże podczas tych wydarzeń nie było mnie na miejscu. Na tę okoliczność zostałam przesłuchana na policji. Natomiast wszelkie inne spekulacje na temat jakobym miała posiadać narkotyki są nieuprawnionym działaniem na moją szkodę. Jednocześnie oświadczam, iż w chwili zatrzymania nie znajdowałam się pod wpływem żadnych narkotyków (pis. oryg.)" – zapewniła.

Kim jest Lala Laluna?

Katarzyna Alexander, znana pod pseudonimem Laluna Unique urodziła się w 1983 roku. Oznacza to, że aktualnie ma 40 lat. Zrobiło się o niej głośno, kiedy dołączyła do bohaterów kontrowersyjnego programu"Królowe życia" w 6. sezonie.

Celebrytka jest fotomodelką, a także modelką bielizny. Poza tym prowadzi własny biznes z perukami. W wielu odcinkach można było dostrzec u niej rozmaite modele fryzur. Katarzyna odznaczała się jednym z bardziej wyrazistych wizerunków spośród "królewskiej ekipy".

Niektórzy widzowie byli zdania, że to najbardziej kontrowersyjna postać kobieca z uwagi na ilość zabiegów i operacji medycyny estetycznej, którym się poddała. Znaczną część z nich wykonała w Turcji.

Bohaterka reality-show odznacza się krągłymi kształtami. Jej ciało pokryte jest wieloma tatuażami. Spora dziara zdobi chociażby jej szyję. Laluna nie ukrywa, że jest miłośniczką luksusowych samochodów, ubrań, dodatków i wnętrz. Gustuje także w młodszych mężczyznach, co było widać w niejednym odcinku, kiedy występowała wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem. W programie widzowie mogli poznać także jej córkę Laurę, przyjaciółkę "Żyletę" oraz mamę Lidię, z którą ma bardzo dobry kontakt, co wzbudzało sympatię fanów formatu. Od 3 marca Katarzynę można oglądać w nowym show TTV "Diabelnie boskie".