Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia" broni Jana Pawła II. "Ch*j wie, jak by było"

Dagmara Kaźmierska dała się poznać Polkom i Polakom w programie "Królowe życia" na antenie stacji TTV. Celebrytka zasłynęła tym, że nie boi się mówić tego, co myśli. Niedawno podczas transmisji live na Instagramie wypowiedziała się na temat afery wokół Jana Pawła II po reportażu Franciszkańska 3. Kaźmierska nie przebierała w słowach i dosadnie skomentowała najnowsze fakty o Wojtyle.

Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia" stanęła w obronie Jana Pawła II Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Bezsprzecznie największą gwiazdą, którą wylansował program "Królowe życia", jest Dagmara Kaźmierska

Widzowie przez 6 lat przeżywali z nią radosne i smutne chwile. Zaznajomili się także z jej kryminalną przeszłością , ale pokochali ją za cięty język i szczerość "do bólu"

Teraz celebrytka stanęła w obronie Jana Pawła II. "Jestem wku**iona" – podsumowała dosadnie aferę po reportażu "Franciszkańska 3"

Program "Królowe życia" był jednym z największych hitów stacji TTV. Od 2016 roku format z barwnymi i kontrowersyjnymi postaciami zyskał rzeszę fanów. Od początku emisji programu bohaterką, która wzbudzała największe emocje, była głośna, wulgarna, porywcza, a zarazem wrażliwa i uczuciowa, Dagmara Kaźmierska z Kłodzka. Wielu fanów formatu podkreślało, że śledziło kolejne odcinki wyłącznie ze względu na jej osobę.

Na temat afery wokół Jana Pawła II, który miał tuszować pedofilię w Kościele, wypowiedziało się już wiele gwiazd ze świata show-biznesu, m.in. Joanna Racewicz, Monika Miller, Natalia Siwiec czy Paulina Młynarska. Ida Nowakowska stanęła w obronie papieża Polaka. Podobnego zdania jest Dagmara Kaźmierska. Celebrytka nie przebierała w słowach.

Chociaż telewizja TTV w lutym bieżącego roku wydała oficjalny komunikat o zakończeniu produkcji "Królowych Życia", fani Kaźmierskiej nieustannie śledzą jej działalność w sieci. Celebrytka nieustannie aktywnie prowadzi swoje social media, gdzie nieustannie pozostaje w kontakcie ze swoimi followersami. Jej konto na Instagramie obecnie obserwuje ponad milion użytkowników.

W programie gwiazda TTV dała się poznać jako osoba wierząca. Kaźmierska przyznała, że ona jak i jej rodzice trzymają w domach obrazy z papieżem. Żeby tego było mało, w jednym z odcinków mogliśmy nawet podziwiać jej pielgrzymkę na Jasną Górę czy Santiago de Compostela.

Teraz w jednej ze swoich relacji live wypowiedziała się na temat reportażu "Franciszkańska 3" telewizji TVN24. Gwiazda dość dobitnie skomentowała aferę wokół Jana Pawła II i postanowiła stanąć w obronie papieża Polaka. Kaźmierska ostro zareagowała na przedstawione fakty i nagonkę wokół kardynała Wojtyły. Nie przebierała w słowach.

– Jestem wku**iona! Nikt nie widzi jego zasług, które zrobił dla naszego kraju" – zaczęła Kaźmierska. Celebrytka uważa, że Karol Wojtyła zrobił wiele dla Polski i Polaków. Mówiąc o Janie Pawle II, celebrytka wspomniała też o Lechu Wałęsie. Jej zdaniem gdyby nie oni to "ch*j wie, jak by było".

– Denerwuje mnie ta cała nagonka na naszego papieża. Nikt nie pamięta jego zasług, tylko to, że tuszował pewne sprawy, a prawda jest taka, że gdyby nie on i nie Lech Wałęsa, to ch*j wie, jak by było – podsumowała "Królowa Życia".