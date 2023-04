P ojawia się więcej informacji o agencji towarzyskiej z Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie), którą rozbili w ubiegłym tygodniu policjanci z Bydgoszczy. Jak się okazuje, za procederem stali były ksiądz diecezji włocławskiej, Kamil A., Patrycja B. o pseudonimie "MadameDemon" i strażnik więzienny Tomasz S., którzy m.in. oszukiwali poszkodowane kobiety co do charakteru ich przyszłej pracy. Co na to okoliczni mieszkańcy?





Były ksiądz i "MadameDemon" założyli agencję BDSM we Włocławku. Są nowe informacje

redakcja naTemat

Pojawia się więcej informacji o agencji towarzyskiej z Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie), którą rozbili w ubiegłym tygodniu policjanci z Bydgoszczy. Jak się okazuje, za procederem stali były ksiądz diecezji włocławskiej, Kamil A., Patrycja B. o pseudonimie "MadameDemon" i strażnik więzienny Tomasz S., którzy m.in. oszukiwali poszkodowane kobiety co do charakteru ich przyszłej pracy. Co na to okoliczni mieszkańcy?