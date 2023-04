Ellie z "The Last of Us" wystąpi w dramacie historycznym w niecodziennej roli

Bella Ramsey z pewnością nie będzie mogła narzekać na brak zleceń w najbliższym czasie. Ellie z "The Last of Us" zagra główną rolę w dramacie historycznym "Monstrous Beauty" o kobiecie dotkniętej niecodzienną chorobą.

Bella Ramsey (Ellie z "The Last of Us") zagra w filmie "Monstrous Beauty". Fot. Berzane Nasser/ ABACA/ Abaca/ East News

Bella Ramsey to aktorka, która w ostatnim czasie zagrała Ellie w serialu "The Last of Us".

Teraz ma się wcielić w cierpiącą na rzadką chorobę pisarkę w dramacie historycznym "Monstrous Beauty".

Przed serialem HBO Max Ramsey zagrała również w takich tytułach, jak "Gra o Tron", "Judy" czy "Catherine zwana Birdy".

Bella Ramsey w filmie "Monstrous Beauty"

W "Monstrous Beauty" Bella Ramsey wcieli się w Barbarę Field, która urodziła się z rzadką chorobą – całe jej ciało jest pokryte włosami. Pomimo niskiego pochodzenia dziewczyna uzyskała bardzo dobre wykształcenie, dzięki czemu dołączyła do dworu króla Karola II, na którym razem funkcjonowali arystokraci oraz ludzie obdarzeni niecodziennym wyglądem.

W filmie osadzonym w XVII wieku fikcja będzie mieszać się z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi, a część bohaterów będzie realnie żyjącymi osobami w tamtym okresie. W dramacie kostiumowym zobaczymy również takich aktorów i aktorki, jak: Dominic West, Ruth Negga, Nell Gwyn oraz Fiona Shaw.

Za kamerą projektu stanie Romola Garai (aktorka znana z filmów "Pokuta" oraz "Jeden dzień"), która także go napisała. Garai już w 2020 roku debiutowała horrorem "Amulet".

– Jestem niezwykle podekscytowana możliwością przeniesienia mojego scenariusza, nad którym pracowałam przez wiele lat, na ekran. Głęboka potrzeba wyrażenia swoich uczuć i docenienia przez otoczenie jest pragnieniem mojej bohaterki i nas wszystkich. Niezwykle cieszy mnie stworzenie mojego filmu z taką grupą niesamowitych talentów. To ludzie, którzy z empatią, zrozumieniem i miłością odpowiedzieli na historię Barbary – powiedziała reżyserka.

Zdjęcia mają ruszyć we wrześniu. Reżyserka przedstawi swój projekt na targach filmowych, które jak co roku towarzyszą festiwalowi filmowemu w Cannes.

"The Last of Us" kolejnym hitem HBO Max

"The Last of Us" na podstawie gry o tym samym tytule okazało się wielkim hitem HBO Max, porównywalnym niemal do "Rodu smoka". Pokazujące się co tydzień odcinki sprawiły również, że cały świat ogarnął szał na Pedro Pascala – odtwórcę głównej roli i aktora znanego z takich seriali, jak "Narcos", "Gra o tron" oraz "The Mandalorian".

"Zdawałoby się, że motyw apokalipsy zombie to dla popkultury nic nowego. Otóż gra 'The Last of Us' od zawsze wyróżniała się na tle innych produkcji czerpiących z bezdennej studni zwanej 'żywymi trupami'. Niedługo miłośnicy seriali będą mieli okazję zanurzyć się w świecie, którym dotychczas zachwycali się wyłącznie gracze. Serial o Joelu i Eillie jest dokładnie tym, czego od niego oczekiwano" – recenzowała dla naTemat Zuzanna Tomaszewicz.

