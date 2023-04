Internauci do Żebrowskiej: Kiedy się w końcu umyjesz? Modelka odpowiedziała

Zdaje się, że Aleksandra Żebrowska już przyzwyczaiła się do zaczepek internautów i ich krytycznych komentarzy. Nie wszystkim bowiem podoba się to, że żona aktora lansuje naturalny wygląd i często pokazuje się sauté. Tym razem w zabawny sposób odpowiedziała na uszczypliwość. Zapytano ją "kiedy się w końcu umyje i uczesze?".

Ola Żebrowska reaguje na zaczepkę internautów. "Kiedy się w końcu umyjesz?" Fot. Instagram.com / @olazebrowska

Aleksandra Żebrowska nie ma problemu z publicznym pokazywaniem ciała po czterech ciążach

W przeciwieństwie do koleżanek z branży modelka nie boi się pokazywać "prawdziwego oblicza" macierzyństwa

Jej posty często budzą kontrowersje i prowokują lawinę komentarzy. Internauci lubią ją pouczać

Żona Żebrowskiego postanowiła odnieść się do jednego z niemiłych komentarzy, który przeczytała na swój temat na portalu plotkarskim

Ola Żebrowska reaguje na zaczepkę internautów. "Kiedy się w końcu umyjesz?"

Aleksandra Żebrowska jest dumną mamą czwórki dzieci, które wychowuje wraz z Michałem Żebrowskim. Są rodzicami: Franciszka – 13 lat, Henryka – 10 lat, Feliksa 2 - lata i półrocznej córeczki.

Modelka na swoim instagramowym profilu często publikuje zdjęcia, które ukazują prawdziwe, niewyretuszowane i niewyidealizowane oblicze macierzyństwa. Influencerka nie udaje, że biega po domu wystrojona i wymalowana. Zamiast tego jest np. karmienie piersią w samej bieliźnie.

Przez to niektóre kobiety pod postami zwracały jej uwagę, żeby "lepiej o siebie zadbała", bo inaczej mąż ją zostawi.

"Ja przeglądająca ogłoszenia, w poszukiwaniu kobiety autentycznie odpowiedniej dla mojego męża, która będzie godnie pełniła funkcję jego żony, nie niszcząc przy tym doszczętnie jego dorobku artystycznego ani dobrego imienia - a przede wszystkim, nigdy niemyślącej o seksie z nim" – napisała ostatnio pod postem, odnosząc się do jednego z komentarzy, który wyjątkowo mocno ją rozbawił. Tymczasem Żebrowska wrzuciła na InstaStory zrzut ekranu z sekcji komentarzy. Pokazała, co ludzie napisali pod jednym z artykułów na jej temat. "Mnie tylko zastanawia, czy ona się kiedyś w końcu ubierze, umyje i uczesze" – brzmiał wpis, który polubiło ponad tysiąc użytkowników.

Żebrowska stwierdziła, że przerobi grafikę jednej ze znanych instagramowych artystek, która swoimi pracami często komentuje rzeczywistość. Wstawiła dokładnie to samo pytanie, które zadano jej na Pudelku. Postać na obrazku odpowiada "nie wiem".

Żona aktorka z kolei na następnym zdjęciu na instagramowej relacji napisała: "nie dzisiaj". Widzimy ją jak leży na łóżku bez makijażu ze skwaszoną miną.

Ostatnio Zofia Zborowska zostawiła zabawny komentarz pod jedną z fotografii Żebrowskiej, parodiując to, jak zwracają się do niej "życzliwe fanki".

"Pani Olu, nie rozumiem, po co takie zdjęcia z pachą ogoloną. Trochę prywatności. Doprawdy. I do tego zmusza pani biednego pana Michała do robienia takich zdjęć. To taki dobry człowiek i lekarz. A pani to... No sama nie wiem. Doprawdy. Pozdrawiam. Oczywiście to nie był hejt. Tylko moja opinia" – napisała aktorka, ironizując.

Niedawno też modelka nieźle oberwała za kadr, na którym widzimy jej męża zupełnie nago - modelka zasłania kciukiem strefę miejsc intymnych. Internauci uważają, że Żebrowscy przesadzają, ale oni nic sobie z tego nie robią i ewidentnie nie mają zamiaru "dopasowywać się" do tego, co "wypada", a czego nie.